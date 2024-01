Marcelo Akira tem de espantar fantasmas

Autor do pedido de impeachment da prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), alegando que a pessedista não cumpriu seu dever por falta de reforma no Cemitério Municipal, o vereador Marcelo Akira (Podemos) teve um baque forte no discurso de moralidade que ele tenta empregar. Secretário de Serviços Urbanos de Rio Grande, Wilson de Souza publicou uma conversa com Paula Macedo, assessora parlamentar de Akira no qual ela admitia que não ia fisicamente trabalhar na Câmara de Rio Grande. Pelas redes sociais, Wilson de Souza acusou Akira de manter funcionário fantasma no gabinete. Temendo um aumento da repercussão sobre o caso, Akira correu para exonerar Paula Macedo.

Alegação

“Tem secretário que fica fazendo fofoca na cidade em vez de trabalhar, então quero deixar tudo claro, sem ficar nada distorcido”, argumentou o vereador Marcelo Akira (Podemos), ao comunicar a demissão de Paula Macedo de sua assessoria. “Devido a problemas pessoais, a Paulinha pediu exoneração do cargo. Quero agradecer pelo ‘trampo’, pela parceria e pela amizade.” O vídeo, estrategicamente, foi feito em frente à Câmara.

Cabo de guerra

O debate em torno do apoio do PSDB em Diadema segue quente. Recentemente, o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia, pré-candidato do Podemos à Prefeitura, fez agenda com o ex-presidente municipal da sigla, o empresário Mamede Salem, e com o ex-vereador Zé Dourado, principal figura do tucanato local. Mas, em nível estadual, os tucanos defendem apoio ao presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB).

Críticas

O vereador Sargento Simões (PL), pré-candidato a prefeito de Mauá, ainda não engoliu o vídeo disparado na cidade que sugere uma aproximação dele com o prefeito Marcelo Oliveira (PT). Segundo Simões, Mauá “não quer mais alguém que come a merenda das criancinhas ou veste os uniformes dos nossos estudantes”. Ele também disparou contra o PT, dizendo que o município precisa virar a página desse partido.

Melancia

Atila tem dito pelos bastidores da política de Mauá que Sargento Simões é o ‘Sargento Melancia’, verde por fora e vermelho por dentro, uma alusão ao fato de Simões dizer ser seguidor dos pensamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas se aproximar do PT.

Indicação

Advogado especialista em Direito Eleitoral, Leandro Petrin, de Santo André, foi indicado para ser membro Consultor para a Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB. “Agradeço a confiança dos presidentes Sidney Neves (presidente da Comissão Eleitoral da OAB) e Beto Simonetti (presidente do Conselho Federal) e reafirmo o meu compromisso com a defesa da democracia”, disse Petrin.

De Santo André para o Brasil

Projeto da vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil), que é lei em Santo André desde 2021, ultrapassa os limites do município e pode, desde o início deste ano, ser copiado em todo o Brasil. Trata-se da inclusão de espaço pet em condomínios de moradia popular de interesse social. A ideia da parlamentar andreense já é realidade no empreendimento habitacional no Jardim Ipanema, batizado de Santo André K, que possui 260 apartamentos que á época foram destinados a famílias retiradas de áreas de risco no Jardim Santo André. “Estou extremamente feliz, pois é gratificante ver minha ideia chegar para todo o país e o principal, famílias morando de forma digna com pets que, hoje, são considerados membros da família”. A ação evita que animais sejam abandonados quando acontece a migração das famílias para as novas moradias.