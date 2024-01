Com gol no final, Corinthians conquista o título da Copinha 2024

O Corinthians bateu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira (25) e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A final foi disputada na Neo Química Arena e fez parte das tradicionais comemorações do aniversário da Capital.

A primeira etapa começou com domínio da Raposa, e a melhor oportunidade saiu dos pés do atacante Arthur, que não conseguiu aproveitar o rebote do goleiro alvinegro, Felipe Longo. Com o passar do tempo, o Corinthians equilibrou as ações e chegou no intervalo com duas finalizações a mais e um lance perigoso já no fim da primeira etapa, aos 45 minutos, quando o meio-campista Higor chutou perto do gol do Cruzeiro após confusão na área.

O triunfo do elenco treinado pelo ex-jogador Danilo começou a se encaminhar apenas aos 39 minutos do segundo tempo, com o gol de fora da área do meio-campista e líder de assistências da competição, Kayke Ferrari, que decidiu a partida. Mais de 43 mil pessoas presentes no estádio viram o capitão Léo Maná levantar a taça do campeonato de base mais importante do Brasil.

Esse foi o 11º título da competição vencido pelo Corinthians, que é o time com mais conquistas do torneio, seguido pelo Fluminense e Internacional com cinco cada. O troféu não era conquistado pelo alvinegro desde 2017, e além da taça, o torcedor corintiano também pode se animar com um retrospecto positivo: desde 1999, com exceção de 2004, o elenco profissional do Timão conquistou títulos em todos os anos em que a categoria de base foi campeã da Copinha.

Relembre a Campanha

O Corinthians foi sorteado no Grupo 10, e finalizou a primeira fase em primeiro lugar com 7 pontos somados, depois de aplicar uma goleada por 6 a 0 no Ji-Paraná, uma vitória de 1 a 0 contra o Bangu, e dividir pontos contra o Marília em um empate por 0 a 0.

Já no mata-mata, o Timão enfrentou o Guarani e ganhou por 5 a 4 nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Na segunda fase, uma goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO colocou o Corinthians nas oitavas de final.

O outro oponente a ser batido foi o CRB, que também foi goleado por 6 a 0. Nas quartas, o time paulista derrotou o América-MG por 2 a 0. A semifinal foi disputada na Neo Química Arena, contra o Novorizontino, e com um hat-trick de Arthur Sousa, o Timão garantiu a vaga na final.