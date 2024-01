Torre de Miroku: um pedacinho do Japão em Ribeirão Pires

Você gosta da cultura oriental? E se eu te dissesse que tem um lugar em Ribeirão Pires em que você se sente no Japão?

A Torre de Miroku é o maior complexo em estilo japonês do Brasil, com seus 32 metros de altura, e foi idealizada para ser um espaço de contemplação à paz, ao belo e à arte.

E detalhe, o projeto para a construção da começou a ser planejado no início do ano 2000 e tem como inspiração o templo Horyu, na cidade de Nara, no Japão, que data do ano 607 e é o mais antigo do mundo, classificado como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco.

Seu telhado, sobreposto em cinco andares, foi confeccionado no padrão oriental, com os caibros de madeira encaixados sem uso de pregos e parafusos. Essa técnica permitiu que a torre japonesa fosse a primeira no mundo a possuir um vão livre até o topo. Sem contar que na cobertura, 13 mil telhas foram moldadas no próprio local e receberam o acabamento em esmalte dourado, importado do Japão.

O topo da estrutura guarda a relíquia de Meishu Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, representando um corpo sagrado, para simbolizar a ligação entre a terra e o céu, o homem e Deus.

Além disso, a paisagem é de tirar o fôlego. Na área externa é possível contemplar uma pequena cachoeira, um lago com carpas e jardim que mistura a beleza da natureza oriental e ocidental, com cerejeiras, ipês e mudas de pau-brasil.

O acesso a torre é, exclusivamente, pelo barco Koryu, em um passeio de 12 minutos pela Represa Billings. A simbologia está até mesmo na embarcação, que possui um dragão dourado na sua proa para a proteção e purificação da água.

As visitações acontecem aos sabados, domingos e feriados e é necessário fazer reserva no site e escolher entre o Tahiti Náutica Clube e o Parque Oriental para embarcar.

Para fazer o agendamento, clique aqui.