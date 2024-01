Vocalista do Jeito Moleque erra letra de hit dos Backstreet Boys e vira meme na web

Gui Albuquerque, vocalista do Jeito Moleque, viralizou no web após ter errado a letra do hit I Want It That Way, dos Backstreet Boys, enquanto se apresentava. Enquanto se apresentava no Encontro, o cantor se embaralhou com o inglês e o público levou o erro de forma bem-humorada!

O inglês do vocalista virou um meme nas redes, principalmente no Twitter!

No currículo: inglês intermediário, realidade: vocalista do jeito moleque cantando Backstreet Boys, escreveu um internauta.

Rolou até comparação com o inglês de Joel Santana, que viralizou na Copa do Mundo de 2010.

Ao final do programa, Gui pediu ajuda aos professores do idioma:

- Tem turnê internacional aí! Professor de inglês, por favor, me atenda. Preciso de um professor de inglês, please! Vamos ficar um mês nessa turnê na Europa, depois Canadá, depois Estados Unidos, contou.