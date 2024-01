Palavra do Leitor - 25 de janeiro de 2024

Pombos em S.Caetano

‘Empresas se uniram após abertura de edital em São Caetano’ (Política, dia 23). As contratações de São Caetano me cheiram mal e o silêncio da maior parte dos vereadores da cidade é sinistro.

Walmir Ciosani

São Bernardo

SP, 470 anos

É lamentável, mas nosso Estado está se transformando em enorme albergue do submundo, principalmente a cidade de São Paulo. Sinto grande tristeza e revolta por ver nossa cidade abandonada e invadida por pessoas totalmente despreparadas, aumentando a exploração e violência. Fico indignado com nossas autoridades, que nada fazem para sanar esse problema. Todos estão preocupados apenas com seus ‘pares’ e as próximas eleições. Acorda, povo paulista! No ducor, duco! (‘Não sou conduzido, conduzo’). Parabéns, Sampa, pelos 470 anos.

Mário Sérgio

São Bernardo

Escoteiros

Os movimentos de escoteiros, lobinhos (para meninos, jovens) e bandeirantes (para meninas, jovens) foram criados com os propósitos de aprimorar potenciais físicos, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. Sua intenção é a de formar, subsidiar e transformar, por ações altruístas, esses meninos e jovens em cidadãos preparados para servir a comunidade. E os prefeitos de nossas sete cidades poderiam, em conjunto com as famílias e professores desses jovens, envolverem-se num esforço e intenção qualitativa com essa causa. Pois quando as prefeituras, famílias, professores e estabelecimentos de ensinos vierem a difundir e inclinarem-se a mais um instrumento importante de educação, preparação, formação e informação, sem cunho de partido político algum, todos sairemos vencedores, como Brasil e brasileiros que somos.

Cecél Garcia

Santo André





Mantega na Vale

Um Lula nada preocupado com a ética nas nossas instituições agora deseja indicar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o conselho de administração da Vale. Acontece que Mantega, como ministro de Lula e Dilma entre 2006 a 2014, fez grandes estragos na nossa economia. Inclusive, e grave, foi o responsável pelas pedaladas fiscais que culminaram, de forma legal e constitucional, no impeachment da Dilma Rousseff. E essa conta estamos pagando até hoje, porque o País, ainda na gestão de Dilma, entrou na pior recessão da nossa história, com alto índice de desemprego, PIBs negativos, aumento expressivo da pobreza etc. Todo esse incontestável fato não quer dizer nada para o Lula. Já que o importante é acomodar petistas, mesmo incompetentes ou até corruptos, no seu governo. E a Vale, como uma das maiores e melhores mineradoras do mundo, não merece essa desfeita da indicação de Mantega, para o conselho de administração da empresa.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)