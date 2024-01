Ramalhão recebe o Novorizontino em reencontro com torcedores

Após derrota na estreia para o São Paulo, o Santo André volta a campo hoje, às 21h, contra o Novorizontino, no Estádio Bruno José Daniel. Será o reencontro do Ramalhão com a torcida desde que o time foi eliminado da Copa Paulista, em setembro de 2023.

Para a partida de logo mais, a única alteração que o técnico Fernando Marchiori deve fazer no time titular é na zaga, com a entrada de Luiz Gustavo no lugar de Walce. O zagueiro atuou no segundo tempo do jogo de sábado no Morumbi e agradou bastante o comandante. Outra novidade será o lateral Junior Caiçara, que está relacionado para o duelo, mas deve iniciar no banco. O atleta não participou do jogo contra o Tricolor porque estava aprimorando a forma física.

No último treino antes do compromisso desta noite. realizado ontem no Brunão, Marchiori comandou atividades táticas, com ajustes de posicionamento e bolas paradas.

NOVORIZONTINO

O adversário do Ramalhão vem de empate na estreia contra o Palmeiras. Ontem, a diretoria do clube anunciou a contratação do atacante Lucca, de 33 anos. O atleta tem passagens por Corinthians, Cruzeiro, Internacional, e estava no Lamphun Warrior, clube da Tailândia.