Novo presidente do Psol avisa que sigla irá com candidatura do PT

Empossado como presidente do Psol em São Bernardo, Anderson Dalécio, integrante do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) afirmou que o partido encaminhou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) à Prefeitura de São Bernardo.

O assunto já estava em curso dentro da legenda, mas a oficialização de Dalécio no comando da sigla acelerou o processo de aproximação. Dalécio foi candidato a vereador pelo PT em 2020 e tem relação política com o deputado federal e líder do MTST, Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura da Capital com o apoio do PT – portanto, São Bernardo replicaria a aliança, mas em postos invertidos.

“A gente viu que tinha necessidade de não se dividir, e sim juntar. O cerne do Psol e do PT é fazer esse trabalho juntos em prol do povo. Claro que temos posições diferentes em algumas coisas e vamos ter algumas divergências, mas isso é muito positivo para democracia e para o governo, porque você governa melhor quando existe a crítica. Nós já vamos marcar uma conversa com a Rede (partido que tem federação com o Psol) do partido e eles irão decidir se vamos de fato apoiar ou não o PT aqui em São Bernardo no primeiro turno”, contou Dalécio ao Diário.

Sobre as pretensões do Psol na eleição, Dalécio disse que a missão será mostrar a cara do partido à população. “Iremos para os bairros dialogar com o nosso povo, para eles se sentirem representados pelo partido aqui na cidade. Vamos levar o Psol para a casa da Maria lá no Alvarenga, na casa do José na Vila São Pedro, para mostrar que fazemos parte da luta contra a retirada de direitos e contra as mazelas que vem atingindo a cidade ultimamente.”

O partido nunca contou com uma cadeira na Câmara de São Bernardo e os planos para este ano é colocar ao menos um vereador dentro da casa. “Um dos desafios é a questão eleitoral, estamos tendo um grande trabalho com o diretório para mostrar como que legisla e como você ajuda o povo. Teremos uma chapa boa para disputar as eleições e conseguir nosso primeiro mandato aqui na cidade.”