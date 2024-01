GM anuncia investimento de R$ 7 bi para ação de mobilidade sustentável

A GM (General Motors), que tem planta em São Caetano, anunciou a primeira fase do seu novo ciclo de investimento para suas operações no Brasil. O valor corresponde a R$ 7 bilhões, que serão aplicados no período de 2024 a 2028, com foco na mobilidade sustentável.

Isso abrange a renovação completa do portfólio de veículos, desenvolvimento de tecnologias inovadoras e customizadas para o mercado local, além da criação de novos negócios. As fábricas também receberão evoluções que as tornarão ainda mais modernas, ágeis e sustentáveis.

A solenidade foi realizada em Brasília, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro e o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua. Este investimento da GM no Brasil chancela o início do período de maior transformação da marca em sua história no país. O novo ciclo tem como objetivo reforçar a competitividade da empresa e a sustentabilidade de suas operações e produtos.

“O Brasil é estratégico para o plano global de expansão de negócios da GM. Além de ser um polo exportador de veículos para a América do Sul, conta com um amplo centro de desenvolvimento de engenharia e é um mercado com alto potencial de crescimento com vocação também para veículos de novas tecnologias, em sintonia com a matriz energética predominantemente limpa do país”, explica Shilpan Amin, presidente da General Motors International.

A companhia segue com sua visão de futuro, de um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Esta estratégia engloba recursos avançados de segurança veicular e de produtos cada vez mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental.

A primeira fase do novo ciclo de investimento da GM representa também o início das comemorações do centenário da empresa no país, que acontece em 2025.

“Este será o período de maior transformação da GM no Brasil. As mudanças são necessárias em virtude das atuais demandas da sociedade e dos consumidores. Estamos trabalhando junto aos nossos colaboradores, concessionários, fornecedores e outros parceiros do negócio para liderar este movimento”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

De acordo com o executivo, o Brasil tem vocação natural para a mobilidade sustentável. “Por isso, é fundamental termos um ambiente de negócios interno mais competitivo e isonômico, que propicie cada vez mais investimentos e que esteja alinhado a este momento de transição para as novas tecnologias”.