Cinema. No Grande ABC... ...em Taubaté ou em Promissão. O mesmo espírito. As mesmas aventuras. Tudo a ver com o imaginário...

Cinemas de rua: glamour e romantismo, no telão e na plateia. Saudades...

Dilson Nunes - Santo André

Em alguns cinemas de Utinga aparece como proprietários Ferrari e Garcia. Verino Segundo Ferrari foi proprietário de vários cinemas, inclusive alguns na capital, dois deles de grande porte e prestígio: Leste e Lins.

Antonio de Andrade - Santo André

E brincávamos de faroeste. O problema era que todos queríamos ser mocinhos. Havia discussões, motivo de estabelecermos o rodízio: um dia mocinho, outro dia, bandido ou índio. O cinema era mais venerado do que a Igreja. O horário das matinês era sagrado. O cinema, nosso templo.

Alexandre Takara - Santo André

Quantos filmes e séries assistidos no Cine Assunção (bairro Assunção, em São Bernardo)! Como foram empreendedores os que nos antecederam! Trabalharam muito, com união, criatividade e determinação. A exibição de filmes foi um dos meios de angariar fundos para a construção da Igreja.

Marlene Moratti - São Bernardo

NOTA – Na troca de mensagens com “Memória”, nossos colaboradores lembraram dos cinemas paroquiais, tal e qual o Assunção citado pela Marlene Moratti.

Mais dois casos: o cinema do padre Ézio, em São Caetano, imortalizado em crônica de José de Souza Martins no Estadão e frequentado por ele, pelo Andrade e por tantos outros jovens; e o cinema do padre Bibiano, na igreja do Carmo, em Santo André, citado por Ronaldo Benvenga em conversa com o mesmo professor Andrade.

O tema vale outras memórias.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Antonio de Andrade

EMPREENDEDORISMO RELIGIOSO. Revista Cine-Repórter noticia a compra de 950 poltronas para o Cine Paroquial da Matriz Nova de São Caetano pelo padre Ezio em dezembro de 1953. Poltronas também compradas, na mesma data, pela igreja de Taubaté

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 28 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8608

GRANDE ABC – Greve dos garis deixa 800 toneladas de lixo nas ruas de cinco cidades. Só Diadema e Rio Grande da Serra não foram afetadas.

MAUÁ – Município doa zona azul à APAE. Entidade vai explorar renda de estacionamento na área central.

RIO GRANDE DA SERRA – Refinanciada a dívida com a Caixa Econômica Federal.

INDÚSTRIA – Aquatec Química iria transferir seu centro tecnológico e seu parque industrial de Cotia e São Miguel Paulista para o Polo Petroquímico de Capuava, em Mauá.

Alcan Alumínio, unidade Utinga, obtinha certificado ISO-9002.

ADEUS – Falecia o Dr. Carlos Paez, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano e líder autonomista.

EM 28 DE JANEIRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra), 28 – Com o brilhantismo esperado, realizaram-se as solenidades em honra ao mártir São Sebastião.

Não choveu durante os dez dias das novenas e festas.

De todas as localidades vizinhas afluiu povo, especialmente de Ribeirão Pires.

As senhoras Ubaldina Gerbi Loielo e Maria Balbina das Dores ofertaram dois lindíssimos arcos artisticamente adornados com flores artificiais para o andor do glorioso mártir.

A pequena capela achava-se coberta de festões e ramagens graças ao capitão Amâncio Assis. Nas ruas, arcos, coqueiros e galhardetes.

Missa solene foi oficiada pelo padre Luiz Zanchi.

Presença da banda musical do Orfanato Cristóvão Colombo.

A segurança foi comandada pelo capitão Marques, subdelegado de polícia local.

Os fogos de artifício foram preparados pelo pirotécnico Biagino Chif.

Na noite de 24 para 25 (de janeiro de 1904) os festeiros Felippe José e dona Rachel Guilherme da Silva ofereceram um baile que se prolongou até a manhã seguinte. Uma orquestra foi organizada por um amador, auxiliado pelos senhores Antonio Galvarino e Agostinho dos Santos.

Serão festeiros na festa de São Sebastião de 1905 Francisco Machado e senhora Raphael Francisco de Assis.

1998 - Engenheiro e industrial Salvador Arena falecia em São Bernardo. Fundador da Termomecânica e da fundação que leva seu nome, com colégio e faculdade de tecnologia.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Apucarana e Pitanga.

No Rio Grande do Sul, Giruá e Santo Cristo.

No Mato Grosso, Rondolândia e Santo Antonio do Leste.

E mais: Castanhal (PA), Iramaia (BA) e Puxinanã (PB).

HOJE

Dia Mundial do Hanseniano

Dia do Portuário, para lembrar a abertura dos portos brasileiros, em 1808, pela família real portuguesa.

Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo

Dia do Auditor Fiscal do Trabalho

4º Domingo do Tempo Comum

28 de janeiro

Ele manda até nos espíritos impuros e eles lhes obedecem.

Imagem: Vatican News (divulgação)

SANTO DO DIA – São Tomás de Aquino.