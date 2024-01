Superintendência do Cade aprova operação entre Terracom e SAAB

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Terracom Concessões e Participações Ltda e a Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A (SAAB). O despacho favorável à operação está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23.

Segundo informações sobre o ato, disponibilizadas pelo Cade, a operação consiste na aquisição, pela Terracom, da integralidade das ações de emissão da Águas de Araçoiaba, atualmente detidas pela SAAB. Após o fechamento da operação, a Terracom será a única acionista da Águas de Araçoiaba e deterá 100% das ações representativas de seu capital social.

"Como justificativa para a realização da Operação, as Requerentes explicam que a Terracom busca ampliar sua presença no setor de saneamento básico no Estado de São Paulo, em linha com sua estratégia de expansão, baseada no investimento em mercados que apresentam bom potencial de desenvolvimento", diz o parecer do Cade. A operação está sujeita à aprovação do município de Araçoiaba da Serra (SP), concedente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto.

A Terracom atua no setor de saneamento básico no Estado de São Paulo, por meio de 5 concessionárias que prestam serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos nos municípios de São Sebastião da Grama, Casa Branca, Estiva Gerbi, Tuiuti e Potim.

A SAAB é uma sociedade anônima de capital fechado, holding de concessionárias do setor privado de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos.