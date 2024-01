Tricolor joga hoje contra o Mirassol; clube apresentou dois atletas ontem

Após estrear com vitória sobre o Santo André no último sábado (20), o São Paulo viaja ao interior para enfrentar o Mirassol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida será hoje, às 19h30, no Estádio Campos Maia. A tendência para este duelo é que Thiago Carpini continue sem contar com Rafinha, James Rodríguez, Arboleda e Michel Araújo, que se recuperam de esgotamento muscular.

Ontem, o time da Capital apresentou oficialmente duas novas contratações: o volante Luiz Gustavo, de 36 anos, que veio do Al-Nassr, e que tem passagens pelo futebol da Alemanha, França, Turquia, e o atacante Erick, de 26 anos, que veio do Ceará. O atleta, inclusive, já atuou alguns minutos no jogo de sábado.

Além da apresentação dos jogadores, a diretoria Tricolor anunciou ontem parceria de dois anos com a Sideral Linhas Aéreas, que vai transportar o time para os jogos fora de casa. A empresa utilizará Boeings 737 personalizados com as cores do clube.