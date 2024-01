Água Santa recebe o Botafogo no Inamar

O Água Santa volta a campo hoje, às 21h30, para enfrentar o Botafogo, na Arena Inamar. Motivado pela boa estreia com vitória no último sábado, em Bragança Paulista, o Netuno quer fazer valer o fator casa para embalar de vez no Paulistão. Os ingressos estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Acesso pelo Portão 2 - Oeste.

Os jogadores mal tiveram tempo para comemorar o resultado contra o Massa Bruta e já na tarde de domingo se reapresentaram para iniciar a preparação para o duelo desta noite. Os trabalhos prosseguiram ontem com coletivo tático e ajustes de posicionamento. Ambas as atividades foram realizadas no Inamar.

Para hoje, a dúvida é o zagueiro Roger Carvalho, que saiu lesionado no sábado e será reavaliado horas antes do jogo. Sobre o confronto, o técnico Bruno Pivetti prevê dificuldades. “Adversário difícil, time competitivo. Será outro grande desafio. Vamos precisar fazer outro bom jogo para merecer a vitória”, falou.

A partida desta terça-feira será a primeira de uma série de seis jogos que o Água Santa fará em casa na primeira fase do Paulistão. Depois ainda virão à cidade Santos, Mirassol, Ituano, Inter de Limeira e Corinthians.

Pivetti acredita que a arena será fundamental para as pretensões do Netuno na competição, e convoca os torcedores para a prestigiarem o time. “Espero que os moradores de Diadema nos acompanhem porque o foco principal do nosso trabalho é representá-los da melhor maneira possível dentro de campo. É uma comunidade trabalhadora, batalhadora. E que essa seja a identidade desse time, que os nossos jogadores disputem cada bola, que não se deixem dar por vencidos nunca, para que possam representar essa comunidade”, finalizou.