Diadema faz recapeamento em 15 ruas nos bairros Serraria e Vila Conceição

A Secretaria de Obras de Diadema concluiu o recapeamento em 15 ruas nos bairros Serraria e Vila Conceição e começa, na próxima semana, a sinalização horizontal das vias. As equipes de trabalho já estão na região norte da cidade, onde farão a troca do piso de outras 27 ruas dos bairros Canhema, Taboão e Campanário.

Neste momento estão recebendo pavimento novo a Romeu Cicarelli, Sul América e Luísa Maria Nogueira. A previsão é que até a primeira quinzena de fevereiro todo o serviço esteja concluído nos três locais.

A manutenção asfáltica faz parte de um lote de 136 ruas, iniciada no final de 2023, e que conta com recurso municipal no valor de R$ 14,4 milhões.

A melhoria chegará aos 11 bairros da cidade e além das avenidas principais e ruas secundárias, travessas e passagens que ficam dentro dos núcleos habitacionais também serão contempladas. Grande parte das vias não recebiam manutenção asfáltica há mais de 20 anos.

Segundo a Prefeitura, o recapeamento do lote de ruas está previsto para terminar em maio de 2025. Quando finalizado, 175.895 mil metros quadrados de asfalto foram colocados nos leitos das vias.