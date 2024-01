Nizam é o quarto eliminado do BBB24

Fim de jogo! A noite deste domingo, dia 21, aconteceu a quarta eliminação do BBB24 e Nizam deixou a casa mais vigiada do Brasil. O paulista deixou o reality com 17,14% da média dos votos para ficar.

Em segundo lugar ficou Pitel, com 37,49% de média, e em primeiro lugar a Raquele, com 45,37% da média de votos para ficar.

Nizam foi o mais votado pela casa na Formação do Quarto Paredão e acabou na berlinda. O executivo de contas levou sete votos de seus colegas de confinamento.

Na noite deste domingo, ainda acontece a prova que decidirá o novo líder. Façam suas apostas!