Um mergulho no fascinante mundo da literatura

É mágico o mergulho no mundo dos livros. Ao correr dos olhos, os leitores vão descobrindo que a junção das letras formam palavras, que viram frases, formam parágrafos, enchem folhas e têm o poder de transformar.

Neste ambiente, ganham vida os heróis, os reis, as rainhas, as princesas e até os vilões. E quem tem o livro nas mãos é transportado a lugares fantásticos.

É como se cada livro fosse uma mapa do tesouro. Pelas páginas dos livros, crianças e adultos vão acompanhando o enredo criado por seus autores e vivenciam o desenrolar das histórias. Na maioria das vezes se colocando no lugar dos personagens.

E nem é preciso ler para gostar de livros. A pequena Analis Pimenta, de Mauá, tem apenas 3 anos de idade, não é alfabetizada, mas já sabe inteirinha a história dos Três Porquinhos, que sua mãe, Ariane Oliveira, lê para ela na hora de dormir.

Analis recentemente descobriu outro personagem clássico do universo infantil, Pinóquio, e está encantada com as histórias do boneco de madeira.

A seguir estão 25 dicas de livros para encantar as crianças e também seus pais. Aproveite.

Em uma história de amadurecimento, repleta de poesia, Pés Descalços, de Penélope Martins, apresenta Marcela, uma jovem que, ao morar com a sua avó Esmeralda, embarca em uma espécie de viagem pela redescoberta de suas raízes africanas.

Dentro do Pote, de Deborah Marcero, conta a história de Leocádio, um coelhinho que coleciona itens comuns do cotidiano. Certo dia, Leocádio conhece Lídia, que embarca na missão de guardar lembranças. Dentro do Pote trata da importância de cultivar sentimentos.

Um livro sobre a importância da preservação da natureza. A Abelha Abília, de Fernando Vilela, conta a história de uma corajosa abelhinha, que sai em uma aventura para investigar o que está causando um grave problema ambiental em seu habitat.

Histórias Africanas Para Contar e Recontar, de Rogério Andrade Barbosa, reúne nove contos vastos e diversificados, de ancestralidade africana. Com animais como personagens principais, cada história é comumente transmitida de pais a filhos e de avós a netos.

Na mochila verde de Pedro, há livros, lápis, canetas, estojo. Não faltava nada, nem as espectativas e sonhos de sua mãe. Em A Mochila que Pesava Demais, a autora Regina Vieira aborda sobre o respeito à individualidade na relação entre os pais e os filhos.

Nesta história de Fábio Monteiro, sobre a relação da vida com o uso da imaginação, Navi, que vem de uma família de inventores, ama criar histórias. Porém, suas obras sempre causam confusão, até que um dia ele resolve usar as suas habilidades para fazer o bem.

João: João do Rio, de Fabiano Ormaneze, conta a história do jornalista, autor de teatro, mestre da crônica e imortal da Academia Brasileira de Letras. Com ideias inovadoras para o seu tempo, João defendia a liberdade de expressão e a liberdade religiosa.

Firmina, obra de Anita Machado, homenageia a trajetória de Maria Firmina dos Reis, mulher que se tornou a primeira romancista do Brasil ao lançar o livro Úrsula. De uma forma sensível e engajada, a escritora foi precursora da crítica contra a escravidão.

Mudar pode ser difícil, ainda mais para os pequenos. Em Minha Caixa de Aventuras, de Karl Newson, um menino e sua mãe vão morar em uma nova casa com duas crianças e o pai delas. Com uma simples caixa, ele explora a criatividade e consegue se adaptar.

Debaixo da Via Láctea, de Júlio Emílio Braz, apresenta um menino negro e sua enorme criatividade. Em seu mundo, as histórias são muitas, mas o que será verdade e o que será apenas um sonho? No fim, o que importa é reconhecer o valor da amizade, da confiança e do afeto.

Lito, um menino que sonha em ser professor, e Alexandre, um caminhoneiro, têm suas vidas ligadas quando viajam juntos até o Rio de Janeiro. Na Estrada dos Sonhos, de Luís Pimentel, aborda desigualdade, crenças e relações, usando como pano de fundo essa amizade criada.

A Chave da Biblioteca, de Severino Rodrigues, conta a história de um menino apaixonado por livros, que almeja ter a chave da biblioteca de sua nova escola, que está sempre fechada. Em um conto sobre conhecimento, descubra se o menino vai conseguir a chave.