Descobrindo como se cozinha

Cozinha pode ser lugar de criança, desde que elas saibam o que estão fazendo e, de preferência, que tenham supervisão de um adulto. E, entre panelas e temperos, é possível conhecer e experimentar os pratos típicos das principais cidades do planeta.

Até o dia 4 de fevereiro o ParkShopping São Caetano realiza a promoção Chefinhos pelo Mundo, na qual as crianças de 4 a 12 anos aprendem a preparar pratos de várias partes do globo.

Para se ambientar a Nova York, os pequenos chefinhos irão aprender a fazer hot dogs iguais aos que são vendidos pelas ruas da cidade mais movimentada dos Estados Unidos.

Quem quiser experimentar a comida de Londres, capital da Inglaterra, irá aprender a fazer bolo inglês. E o preparo vem desde a massa, que é levada ao forno, assada e depois pode ser consumida no local ou em casa.

Na onda da cozinha francesa, uma das mais tradicionais do mundo, os chefinhos farão crepes recheados.

Se a vontade é conhecer o Japão, há um espaço em que são preparados sushis doces, feitos com banana e creme de avelã, em substituição ao arroz e peixe.

HAPPY HOUR

Os pequenos ganharam espaço também nos restaurantes do grupo Botequim, que tem unidades em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Além dos tradicionais brinquedões, em que eles podem brincar enquanto os pais confraternizam com amigos, agora também contam com um menu pensado especialmente para eles.

São três opções de combos, com filé mignon ou frango, acompanhados de fritas, arroz e feijão ou espaguete; dois mini-hambúrgueres com fritas; e há também a opção vegetariana, com tomatinhos-cereja e batata bolinha.