Novos desafios para a turminha

A turminha mais amada do Brasil está amadurecendo. Em Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, é possível acompanhar o início dessa fase que envolve a força da amizade dos companheiros do Bairro do Limoeiro, mas em uma nova proposta do universo conhecido da garotada, contando com muito mistério, romance, episódios sobrenaturais e magia.

Com um novo elenco integrado por Sophia Valverde (Mônica), Xande Valois (Cebola), Bianca Paiva (Magali), Theo Salomão (Cascão) e Carol Roberto (Milena), o filme aborda a chegada dos protagonistas ao ensino médio, e, já de início, enfrentando problemas com a adaptação, além da descoberta de que o querido Museu do Limoeiro vai ser leiloado, assim, colocando o grupo para bater de frente com os segredos e mistérios que o lugar guarda, e encarar seus maiores medos.

“Turma da Mônica Jovem é diferente do que conhecemos da turminha. O grande desafio foi adaptar para as telas grandes, por ter um estilo mangá, com uma temática um pouco menos infantil. Apresentando questões sobre crescimento, para onde eles vão ou quais são os novos desafios da vida deles. Mas dentro do quinteto, está presente o DNA da Turma da Mônica clássica”, comenta o diretor do filme, Mauricio Eça.

A produção é repleta de referências ao universo dos gibis, como a participação especial de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, a produção usa metáforas em seu enredo principal. O nome, Reflexos do Medo, brinca com a ameaça que os protagonistas enfrentam, que é um espelho, mas também faz alusão à busca de identidade, de encontrar seu lugar, se reconhecer, questões presentes nos protagonistas do filme.

Carol Roberto, atriz que interpreta a personagem Milena, explica: “Os nossos personagens são colocados de frente para os nossos medos, a Mônica é testada o tempo todo, assim como o restante da turma, porque estamos lidando com algo muito maior do que a gente pensa, como a minha personagem. A Milena é muito inteligente, sempre trabalhando com fatos, mas quando ela vê que o que acontece é puxado para o sobrenatural,pela teoria, pelo lúdico, esse se torna o maior medo dela”.

Os fãs de Turma da Mônica Jovem também já podem comemorar, pois o produtor Marcos Saraiva confirmou sequências para a história: “Para a gente é um objetivo muito interessante. É um projeto para uma quadrilogia de filmes, hoje estamos começando esse universo nos cinemas. Tem muita coisa para acontecer ainda, eles acabaram de entrar no ensino médio, então vamos passar por uma evolução dos personagens e o amadurecimento”, conclui o profissional.

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo estreou no dia 18 e está em cartaz nos cinemas de toda a região, sendo uma ótima opção para assistir nestas férias de janeiro.

O filme pode ser diferente para o público que acompanha os personagens apenas pelas produções cinematográficas, mas para os fãs que cresceram lendo as aventuras dessa turminha nas histórias em quadrinhos, é um prato cheio, apresentando referências aos gibis quase que o filme inteiro.

O longa mostra que crescer nunca é fácil e que passar por amores e ter que enfrentar medos e inseguranças serão desafios durante a vida. Todas as questões são evidentes durante os 90 minutos de filme, mas ainda sim a história é sustentada pelo pilar mais forte da obra de Mauricio de Sousa, a amizade entre os personagens.