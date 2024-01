Governo do Estado alerta sobre golpes no pagamento do IPVA

Com a chegada de janeiro, os boletos para pagar os tributos municipais, estaduais e federais são as maiores preocupações dos brasileiros. Nesse momento, qualquer desconto é bem-vindo, mas é necessário tomar cuidado para não cair em golpes. No caso do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o desconto para pagamento é de 3% em São Paulo e apenas para placas de veículos que ainda estão no prazo de pagamento com desconto, que são as com os finais oito, nove ou zero. Valores maiores de desconto ou outras ofertas são fraudulentas.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo detectou a existência de ao menos três sites falsos tentando simular a identidade visual da Pasta e induzir o proprietário ao erro, em uma tentativa de estelionato ao direcionar o pagamento a terceiros.

De acordo com a Udesp (União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo), os criminosos têm usado várias estratégias para receberem, de forma ilícita, os valores já declarados do imposto. Além de ficar sem o dinheiro, a pessoa que cair no golpe vai ter que pagar o valor novamente para o governo estadual.

Seja com envio de boletos falsos por e-mail ou correios, links em aplicativos de mensagem ou via redes sociais, sites forjados, ligação ou mensagens se passando por um funcionário do governo ou dos Detrans estaduais, todas essas práticas são ainda mais comuns em janeiro.

“Diante de tantas estratégias ilícitas e tecnologias usadas pelos golpistas que enganam facilmente, fica mais difícil diferenciar o certo do errado”, afirma o presidente da Udesp, Henrique Diogo. Ele aconselha que sejam feitas consultas em despachantes documentalistas antes do pagamento da dívida.

A Udesp orienta que é necessário optar por páginas com final gov.br. Também indica para o consumidor evitar descontos muito altos e redobrar o cuidado com ligações ou mensagens por aplicativos. “As Secretarias da Fazenda não telefonam, nem encaminham SMS ou e-mail com boletos ou links para que você obtenha descontos no pagamento do tributo ou parcelamento de qualquer valor, e também, não fazem esse tipo de divulgação em redes sociais”, ressalta a entidade em nota.

DA MANEIRA CORRETA

Para efetuar o pagamento do IPVA 2024, basta o contribuinte utilizar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). É possível efetuar pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. É possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Há também a alternativa de realizar o pagamento via Pix. Para isso, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O QR code Pix tem validade de 15 minutos, após o qual expira. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code (sempre pelo site da Sefaz-SP).