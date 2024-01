Cidade andreense atrai 550 mil visitantes por ano

Estudo de demanda turística realizado pela Strong Business School mostra que Santo André recebe anualmente 550 mil visitantes. A maioria deles (250 mil) tem como principal destino a Vila Ferroviária de Paranapiacaba. Mas não é apenas o turismo histórico e de natureza que atrai pessoas à cidade. Há outras modalidades, como o de negócios, compras, educacional, gastronômico e religioso.

Neste último, um dos maiores cases é o Santuário Nacional de Umbanda, no bairro do Montanhão, que recebe anualmente 150 mil pessoas.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato, destaca que a questão turística sempre mereceu atenção especial da atual administração. “Vimos que a cada cinco viagens realizadas no País, uma é para São Paulo. Então pensamos em como atrair este turista para Santo André e buscamos formas de trazer uma parte deste público para cá”, afirma.

Uma das ferramentas foi a criação do Portal de Turismo de Santo André, no qual são disponibilizados destinos, atrações culturais e eventos e também os estabelecimentos comerciais e de serviços instalados na cidade.

Banzato destaca algumas curiosidades sobre Santo André, como o fato de existirem 150 mil quartos de hotel, 350 padarias, 1.139 agentes de turismo e 16 unidades do McDonald’s, número que só é superado pela Capital. Além disso, segundo o Sehal, que é a entidade que reúne os bares e restaurantes, o município possui 8.037 estabelecimentos ligados à área de alimentação.

No quesito compras, são quatro shoppings – ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho – além da tradicional Rua Oliveira Lima.

Dentre os centros de compras, o Grand Plaza, que faturou R$ 1 bilhão no último ano, terá, a partir de junho, uma unidade do Playcenter Family, com uma área de 3.000 metros quadrados e que vai gerar 100 empregos. <TL>