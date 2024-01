Polo gastronômico impulsiona o turismo de Santo André

A consolidação de Santo André como o principal polo gastronômico da Grande São Paulo passa pela diversidade de opções e também pela grandiosidade dos números. O valor dos investimentos na implantação de estabelecimentos dobrou entre 2022 e 2023. Isso se reflete no turismo e na geração de emprego e renda. E para temperar ainda mais essa receita, para este ano já há a confirmação de mais inaugurações.

Em 2022, foram seis novos empreendimentos, com investimento de R$ 5,150 milhões e geração de 254 empregos. Em 2023, com o mesmo número de casas, o valor aportado foi de R$ 10,3 milhões, com 351 postos de trabalho.

“Para usar uma metáfora bem apropriada, nós temos um cardápio de serviços muito amplo, que não tínhamos dez anos atrás e a gente vê também moradores de outras cidades da região metropolitana vindo para Santo André”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, credita o crescimento do setor a três pilares que foram adotados desde o início da gestão. Ele enumera: “melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade das empresas e fomentar uma cultura de inovação e qualificação empreendedorismo”.

Segundo Banzato, isso passa – entre outros fatores – pela redução na burocracia para abertura de empresas e a qualificação da mão de obra.

Foram esses fatores que chamaram a atenção dos responsáveis pelo Restaurante Fazenda Macaxeira, que no ano passado investiram R$ 5 milhões na instalação de sua primeira unidade na cidade. “Isso nos encorajou. Existem vários lugares para empreender, mas a gente tinha mapeado Santo André como uma cidade em desenvolvimento. E foi muito assertivo. Santo André hoje é o nosso maior faturamento”, afirma Guilherme Temperani, sócio-fundador do grupo. Segundo ele, o faturamento é 30% superior aos demais estabelecimentos da rede.

E esse bom resultado anima o empresário a pensar em novos investimentos. Temperani revelou a intenção de instalar, ainda neste ano, um mix de restaurantes, semelhante ao que o grupo possui na Zona Leste de São Paulo, o Vila Anália, composto por um restaurante grego, um francês, um italiano, um espanhol e um japonês. A versão andreense deverá contar com estabelecimentos voltados às cozinhas italiana e portuguesa e uma steak house, especializada em carnes.

E não são apenas os recém-chegados que estão satisfeitos. “Santo André é o berço da Padaria Brasileira, é onde foi fundada e se conserva há 70 anos (este ano, 71). Escolhemos a cidade para centralizar nossas operações e nos orgulhamos disso. Nasci aqui, moro aqui e criei meus filhos aqui. Para o futuro, planejamos expansão espiral, não apenas em Santo André, mas no Grande ABC, assim como na Grande São Paulo, com novas operações”, afirma Antonio Henrique Afonso Junior, diretor da Padaria Brasileira, que no ano passado ganhou o concurso de melhor coxinha do mundo.

Sócio da Cervejaria Demokrata, na Vila Assunção, Jeferson Almeida destaca o investimento de R$ 3 milhões no estabelecimento, o que gerou 13 empregos, além da política de priorizar fornecedores locais, para fortalecer a economia da região.