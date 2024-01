Emocionada, Zilu revela estar com o psicológico abalado e toma decisão sobre o BBB24, confira

Preocupada com as meninas na casa mais vigiada do Brasil, Zilu Godoi se posicionou nas redes sociais. A mãe de Wanessa Camargo contou que tem sido difícil para ela assistir o BBB24 e aproveitou para comentar a desistência de Vanessa Lopes do reality show.

Gente, vocês viram que a Vanessa [Lopes] apertou o botão? Eu também não estou bem porque eu estou vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar. Para mim está sendo muito difícil também.

Continuando, Zilu revelou que não está com a cabeça no lugar para acompanhar os perrengues de Wanessa no BBB24:

Eu estou deixando de assistir um pouco até porque eu não estou tendo um psicológico legal para ver tudo isso. está mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora. Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. Eu também não sei como a Wanessa está lá dentro, o psicológico dela? Não é fácil.