Enfim, uma reação

A população de São Caetano quedou-se estarrecida desde que o Diário, em sua edição de quarta-feira, revelou que o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pretende gastar até R$ 80 milhões dos cofres públicos, em cinco anos, no combate a pombos e outras pragas urbanas. O valor exorbitante passou a ser discutido em cada uma das esquinas da cidade. Os únicos que se mantinham quietos sobre o assunto eram exatamente aqueles que podem sair em defesa da população: os vereadores. Ontem, todavia, o legislador Edison Parra (Podemos), em entrevista ao Diário, quebrou o silêncio, classificou o montante de absurdo e prometeu acionar o Ministério Público. Antes tarde do que nunca.

Um dos poucos vereadores, entre os 19 que possuem assento na Câmara, que ousa questionar as ações do Executivo, Parra emerge como figura destemida e comprometida com a fiscalização responsável dos recursos públicos. A controversa aplicação de oito dezenas de milhões de reais, frutos dos impostos pagos a duras penas pelo cidadão são-caetanense, deveria protagonizar o debate entre os legisladores da cidade, ainda que as sessões ordinárias não tenham se iniciado. O gasto desta montanha de dinheiro pela Prefeitura em atividade tão prosaica não deveria passar ao largo do Legislativo, poder que tem o dever, assegurado pela Constituição da República, de fiscalizar os passos da administração.

Ao se posicionar como voz de oposição ao atual governo, Parra demonstra não apenas coragem política, mas também firme compromisso com os interesses da população. Ao questionar a justificativa e a transparência por trás desse considerável investimento, desempenha papel fundamental de zelar pelo erário. A promessa de denunciar o prefeito José Auricchio Júnior ao Ministério Público eleva ainda mais a importância da atuação do vereador – mas não basta dizer; é preciso cumprir. Ao acionar as instâncias legais para investigar possíveis irregularidades, a oposição reforça a necessidade de gestão pública responsável, defendendo os interesses da comunidade são-caetanense. Enfim, uma reação!