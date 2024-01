Regina e Prearo em alta; Tite, em dúvida

A última quinta-feira tem sido chamada nos bastidores da política de São Caetano como o dia da revelações do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A entrevista da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), dizendo que vai se licenciar do cargo e se colocar à disposição do grupo para assumir uma candidatura governista ao Palácio da Cerâmica, e a agenda de Auricchio com o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), estendendo o número de servidores no programa Escola de Governo, indicaram que são grandes as chances de a chapa auricchista ser formada por Regina como candidata e Prearo de vice. Com isso, o terceiro player na disputa interna, o vereador Tite Campanella (Cidadania), teria de se contentar como candidato a vereador – ou, então, cumprir o que tem dito nos bastidores e lançar candidatura própria mesmo sem patrocínio do governo.

Hora da verdade

Em todas as conversas que vêm fazendo, nas costuras de sua candidatura a prefeito de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania) tem assegurado que sairá ao Executivo, independentemente da escolha do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Ele costuma demonstrar muita confiança de que será o escolhido do tucano, embora os últimos sinais políticos de Auricchio caminhem na posição contrária da reverberada por Tite. E não são raras as vezes em que Tite é interpelado se teria coragem de romper com o Paço, e ele reiteradas vezes diz que está disposto a isso.

Agenda intensificada – 1

Filho do ex-presidente da Câmara de São Bernardo Ramon Ramos (morto em 2019), Ramon Ramos Filho tem intensificado movimentos dizendo que será, de fato, candidato a vereador na eleição do ano que vem. No ano passado, ele anunciou ao Diário que queria se candidatar ao Legislativo, um movimento que foi subestimado pela classe política local.

Agenda intensificada – 2

Porém, desde o fim do ano passado e no começo deste ano, Ramon Ramos Filho decidiu colocar o pé no acelerador na construção de sua candidatura a vereador - e conta com apoio importante, sobretudo na Vila Vivaldi, reduto eleitoral de seu pai: Denis Navarretti.

Compromisso

O presidente da SPObras e pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, esteve nesta semana com o ex-prefeito de Barueri Rubens Furlan. “Foi um encontro inspirador, com troca de ideias importantes sobre iniciativas para o desenvolvimento e o crescimento das cidades. Tais políticas são essenciais para promover a inclusão social, reduzir desigualdades e fomentar o crescimento econômico sustentável”, disse Taka.

Projetos futuros

A secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires, Marisa Reinoso, conhecida como Marisa das Casas Próprias, está de férias e, ao que se comenta nos corredores da Prefeitura, não deve retornar ao governo do prefeito Guto Volpi (PL). Marisa nutre desejo de ser candidata a vice na chapa do liberal, mas admite também internamente que pode concorrer a uma cadeira na Câmara.

Currículo editado

O ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) divulgou ontem material de imprensa falando sobre o avanço do Estatuto da Pessoa com Doença Rara na Câmara Federal, uma pauta que ele defendia durante seu mandato. O mais curioso é que o material não traz que ele é ex-parlamentar, o que gerou dúvidas nas redes sociais - dele e de veículos de comunicação que reproduziram a informação - se ele tinha retornado à cadeira.