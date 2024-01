Paróquia de Rio Grande da Serra celebra Dia de São Sebastião com quermesse e feijoada

Em sua primeira versão ao ar livre após a pandemia, a 118ª Festa de São Sebastião promete reunir gastronomicamente pelo menos 12 mil pessoas neste final de semana. Organizada pela paróquia que homenageia o aniversário do santo católico, as celebrações começaram com novena desde o dia 11 de janeiro e seguirão com a quermesse deste sábado (20) e a tradicional feijoada no domingo (21).

O primeiro dia de festividade se inicia às 8h, com a Adoração ao Santíssimo e Terço Mariano, na Rua Francisco Moraes Ramos, 40. O que dá vez a uma missa com o vigário Ronaldo Telles, às 10h, e uma nova sessão presidida pelo padre Ernane Marinho, às 18h.

A partir do rito, inicia-se uma procissão luminosa a percorrer as ruas do centro da cidade. Com apoio da GCM, a caminhada terá como destino a Praça da Bíblia, onde, após a bênção dada aos devotos, está programada uma queima de fogos com duração estimada entre 10 e 15 minutos. Após a explosão de cores no céu, o público deve festejar a quermesse com artesanato local, lanches de pernil, pastel, bebidas e sobremesas variadas, no embalo de música sertaneja ao vivo, promovida pela dupla sertaneja Valente e Soberano.

“A paróquia surgiu quatro anos antes da fundação da cidade. Então, celebrar um padroeiro é celebrar a comunidade. O que explica porque estamos felizes com a escolha da praça pública para a primeira quermesse em ambiente externo após a pandemia… entendemos que as paredes da igreja podem ser um espaço limitador a quem é de outra religião, por exemplo. Mas, fazendo até jus à São Sebastião, que é o santo contra epidemias e a fome, a gente espera que o festejo não seja só para ajuda financeira, mas principalmente no ganho das relações humanas, de trocas e experiências em conjunto - o que é tão necessário depois do isolamento que atingiu a gente”, comenta o padre Ernane Marinho, que assumiu seu primeiro ano na experiência diocesana justamente na festividade paroquial de 2023.

Ao que conta, foi em parte com o recurso arrecadado no ano anterior que o líder religioso começou em maio uma reforma de R$ 450 mil ao templo. Segundo ele, a expectativa de agora é obter ainda mais sucesso, para saldar os R$ 150 mil ainda em aberto.

ENCOMENDAS

A paróquia também se organiza no dia seguinte (21) para o almoço de São Sebastião, protagonizado pela feijoada e por uma roda de samba com o Grupo de Pagode Amigos da São Bento. São 15 os voluntários organizados para a produção de mais de 500 pratos que incluem arroz, farofa, laranja e couve.

A tradição é tanta que os 400 vouchers para refeição na própria igreja já estão esgotados. Entretanto, pedidos para a versão em marmita por R$ 35 ainda ainda podem ser feitos no WhatsApp (11) 95687-2293.