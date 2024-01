GCM de São Caetano captura procurados da Justiça nos Bairro Boa Vista e Oswaldo Cruz

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano capturou nesta quinta-feira (18) dois homens procurados pela Justiça: um no Bairro Boa Vista (43 anos) e outro no Bairro Oswaldo Cruz (27 anos). Ambos foram encaminhados à delegacia Sede, onde permanecem à disposição da Justiça.

A primeira ocorrência aconteceu na madrugada, por volta da meia-noite e meia, no Bairro Boa Vista, quando os GCMs depararam-se com um homem, que havia entrado na garagem de um estabelecimento comercial, em atitude suspeita. Após consultar o banco de dados policial, durante a abordagem, os GCMs constataram que o nome do homem estava na lista de procurados pela Justiça e foi encaminhado à delegacia.

Já de manhã, por volta das 10h30, no Bairro Oswaldo Cruz, uma equipa da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) realizava patrulhamento preventivo na Rua Visconde de Inhaúma e notou um homem que se preocupou demasiadamente com a presença da equipe. Após a abordagem e nada de ilícito encontrado, os GCMs foram consultar o banco de dados policial e constataram que o homem era fugitivo do sistema prisional do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Campinas, além de possuir uma extensa ficha criminal. Ele foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano e recolhido ao cárcere.