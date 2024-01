De São Bernardo, Emagrecentro impulsiona sua expansão global sob a bandeira Best Shape

De São Bernardo, o Emagrecentro, principal rede de franquias de emagrecimento saudável e estética no Brasil, com mais de 350 unidades em todo o país, está intensificando seus esforços para conquistar mercados internacionais. Com duas unidades já estabelecidas nos Estados Unidos, na Flórida, desde 2019, e uma em Palma de Mallorca, Espanha, inaugurada em outubro de 2022, a marca agora avança com contratos firmados para novas operações na Argentina, Chile, Paraguai, Índia e Suíça. As unidades já estão em fase de implementação e as inaugurações estão programadas para o primeiro semestre de 2024, todas sob a bandeira Best Shape.

A expansão internacional do Emagrecentro representa um movimento estratégico para a marca, que busca se consolidar como referência global no segmento de emagrecimento saudável e estética. “Nosso objetivo é expandir em mais países da Europa e América do Sul, além de Estados Unidos e Índia, país onde temos a expectativa de abrir 500 unidades nos próximos 10 anos”, ressalta Dr. Ramuth, fundador e CEO da rede.

Ele ainda diz que o maior desafio da empreitada é entender como funciona o mercado local, as particularidades de cada país, além, claro, das exigências dos consumidores e também contratuais e de legislação. Para dar conta da expansão, a empresa conta com um time interno com experiência em trabalho no mercado americano, bem como fluência em língua inglês e espanhol para facilitar a comunicação. “Especificamente no caso da expansão na Índia, teremos um master franqueado em suporte direto conosco para podermos trabalhar melhor na região”, explica o empresário.

A marca, se destaca como franquia de emagrecimento no mundo com uma metodologia respaldada por pesquisa científica, oferecendo o método patenteado e certificado, conhecido como Método 4 Fases, desenvolvido pelo seu fundador e médico membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, Dr. Edson Ramuth. Recentemente, a marca recebeu o Certificado de Franquia Internacional ABF, concedido pela Associação Brasileira de Franchising. Segundo a entidade, houve uma progressão notável de 16% na internacionalização das redes de franquias brasileiras em 2022 em comparação com 2021, sendo o setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar um dos mais proeminentes, contando com 40 marcas com unidades internacionais.

Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado global de emagrecimento e estética deve atingir US$ 124,7 bilhões (R$ 645,27 bilhões) até 2028. Essa projeção é atribuída a diversos fatores, incluindo o aumento da prevalência de doenças crônicas relacionadas ao peso, como obesidade e diabetes, além da crescente conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar.

“O aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso é um dos principais impulsionadores do mercado de emagrecimento e estética corporal. Percebemos uma grande receptividade em países emergentes, que possuem uma população jovem em ascensão e mais preocupada com o corpo. Este é o caso da Índia, por exemplo, que possui cerca de 350 milhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade”, conclui o Dr. Ramuth. Para 2024, o Emagrecentro projeta uma alta de 40% no faturamento da rede, onde, inicialmente, 15% desta fatia virá das unidades internacionais.