Doja Cat é agredida pelo irmão e tem dentes arrancados

Doja Cat teria sido agredida verbal e fisicamente pelo irmão. Pelo menos é o que teria afirmado a mãe dela à Justiça, segundo informações do site TMZ. A matriarca da família acusa o próprio filho de ter arrancado os dentes da irmã e furtado itens da casa dela.

A notícia teria chegado até as mãos do TMZ devido a uma ordem de restrição temporária que teria sido feita por Deborah Elizabeth Sawyer, mãe da cantora, contra o filho, Raman Dalithando Dlamini. No documento, ela alega que também teria sofrido agressões por parte dele durante todo o ano de 2023, sendo que a última teria acontecido no início desse mês - janeiro.

Raman ainda teria sido abusivo com Doja verbalmente, fazendo a se sentir traumatizada e insegura. Com essas alegações, Deborah conseguiu uma restrição temporária, enquanto aguarda uma audiência para a restrição permanente. No entanto, isso não valeria para Doja, uma vez que ela precisaria abrir um pedido especificamente para ela.

Segundo o TMZ, essa não é a primeira vez que a mãe pede um pedido de restrição contra o filho. No entanto, o último pedido expirou.

Doja ficou conhecida mundialmente por seus hits de sucesso, como Say So, Woman e Kiss Me more.