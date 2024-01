Karoline Lima comemora gol de Léo Pereira e jogador do Flamengo faz sinal para modelo

O amor está no ar? O suposto affair entre Karoline Lima e Léo Pereira segue dando o que falar na web. Isso porque, na última quarta-feira, dia 17, o jogador do Flamengo fez o primeiro gol do jogo e fez um sinal para a modelo ao comemorar.

Nas redes sociais, Karoline apareceu usando a camiseta do time e comemorou chamando o atleta de Karolino:

- Gol! Foi do Léo! Boa, Karolino! Ele fez o coraçãozinho, eu sou muito pé-quente.

Pereira, por sua vez, olhou para a câmera e fez um sinal de coração com as mãos. Após a partida de futebol, o perfil oficial do Flamengo atiçou os fãs ao compartilhar o vídeo do momento e questionar:

Para quem será que foi [este sinal]?

E Karoline escreveu:

Haverá sinais.

Uepa! Vale lembrar que a influenciadora ficou famosa após se relacionar com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, e ter uma filha.