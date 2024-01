PT que aceita Marta e que rejeita Siraque

O PT da Capital aprovou o reingresso da ex-prefeita Marta Suplicy aos quadros do partido. Prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004 pela legenda, Marta saiu do petismo em meio ao mandato de senadora, votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), criticou o PT e lideranças da sigla e havia se tornado persona non grata na agremiação. Mas tudo mudou a partir do momento que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entendeu que Marta seria uma boa vice para o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Alguns movimentos depois, Marta não só foi anunciada como vice de Boulos como retornou ao PT. Todo cenário contrasta com a ação que o ex-deputado federal Vanderlei Siraque ao PT de Santo André. Siraque deixou o petismo, foi para o PCdoB, perdeu eleições para vereador e tentou voltar ao partido. Mas seu reingresso foi vetado em votação interna.



Não só coisas ruins O cenário para a família Siraque dentro do PT só não está estremecido porque a ex-vereadora Bete Siraque, mulher do ex-deputado Vanderlei Siraque, segue nos quadros da legenda e, pela segunda eleição consecutiva, será a candidata da sigla à Prefeitura de Santo André.