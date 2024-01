Morando só preparou Marcelo, diz Fran Silva sobre sucessão

O secretário de Cultura e Juventude de São Bernardo, Fran Silva (PSD), disse que o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) é a única opção viável para herdar a cadeira do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), e por isso defende que ele seja o candidato governista na eleição de 2024. Segundo o vereador licenciado, o ex-vice-prefeito do município foi o único preparado para suceder Morando.

“Durante todo o mandato, o Orlando Morando só preparou o Marcelo Lima para sucedê-lo. Não preparou mais ninguém, nenhum vereador ou secretário. Não preparou o Danilo (Lima, PSDB, presidente da Câmara), não preparou o Ivan (Silva, PP, líder do governo na Câmara), e também não preparou nenhum outro secretário. O corpo de secretários dessa gestão é mais técnico do que político. E mesmo aqueles que são políticos, eles não foram preparados. Então, o nome do Marcelo Lima é o único viável para a sucessão e acho que isso é um caminho natural”, declarou Fran ao Diário.

Fran é aliado antigo de Marcelo Lima. Sua história na política de São Bernardo começou em 2006, quando formou, ao lado de Ivan Silva, um grupo com Marcelo, eleito vereador em 2008 – e reeleito em 2012. Tanto Fran quanto Ivan eram assessores de gabinete de Marcelo, que lançou ambos a vereador quando fez acordo para ser vice na chapa de Orlando Morando em 2016.

“Estou com o Marcelo desde o início da trajetória dele na política de São Bernardo. Quando ele saiu candidato a deputado estadual, em 2014, vimos um potencial enorme nele para se tornar prefeito de São Bernardo. E ter passado todo esse tempo como vice com certeza ajudou muito ele a se projetar ainda mais. Por isso, o vejo como único candidato capaz de dar continuidade à gestão de Orlando Morando”, disse Fran.

Marcelo Lima teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no mês passado, por infidelidade partidária. Ele se elegeu pelo Solidariedade, com 110.430 votos, mas mudou de sigla em maio deste ano, migrando para o PSB. Ele argumentou que o Solidariedade não havia atingido a cláusula de barreira nas eleições de 2022 e que tinha anuência do diretório municipal para deixar a sigla sem perder o mandato. O TSE considerou que o então deputado infringiu a Lei de Fidelidade Partidária. Antes, ele foi foi vice-prefeito e secretário na gestão de Orlando Morando.

Marcelo era um dos principais nomes para concorrer à cadeira de prefeito de São Bernardo pelo grupo morandista, mas, após a cassação, a possível candidatura ao Executivo tem sido observada com mais cautela pelo projeto do lado governista.

“Estou com o Marcelo desde o início e assim vou permanecer. Vejo ele como único candidato capaz de dar continuidade à gestão do Orlando Morando. Ele é o segundo nas pesquisas, só está atrás do Alex Manente (Cidadania), então acho que é a melhor opção para sucessão”, declarou o secretário ao Diário.

Morando ainda não deu sinais de quem será seu candidato nas urnas no ano que vem. Mas ele vem observando a manifestações públicas de apoio a Marcelo. Além de Fran, Danilo Lima e Ivan Silva declararam que o ex-deputado federal é o quadro mais qualificado para representar o governo tucano no pleito de outubro.