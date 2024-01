Após doze anos fechado, Observatório Astronômico de Diadema é demolido

O Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, foi demolido na última semana após quase 12 anos fechado. Criado em 1992 para observação e estudos de planetas e estrelas, o antigo edifício dará espaço para uma creche, e um novo serviço de ensino de astronomia será desenvolvido, segundo a Prefeitura. Ao Diário, moradores das redondezas afirmaram que o espaço havia se tornado um ponto de consumo de drogas, e concordaram com a mudança.

O antigo observatório estava localizado na Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1322, e funcionava junto a um Centro Cultural, que teve suas atividades remanejadas. O local era gerido pela Saad (Sociedade de Astronomia e Astrofísica de Diadema) e mantido, com entraves, por convênio com a Prefeitura, antes de seu fechamento em 2012. Ontem, apenas entulhos podiam ser observados no local.

Apesar de reconhecerem a importância do órgão, moradores do entorno não se opõem à mudança. “Antigamente vinha muita gente, crianças e adultos. Depois que deixaram abandonar, só vinham usuários de droga. Era um espaço bom, qualquer coisa que faz bem para a população sentimos falta, mas na condição que estava fica difícil”, afirma Gilson Fernandes Barbalho, de 61 anos, que há pelo menos 20 é comerciante próximo ao espaço.

Jeferson Corrêa, 52, também é comerciante nas imediações do espaço e foi mais um a comentar sobre a “invasão” do local por dependentes químicos, que já chegaram a incomoda-lo.

Já Maria Vilma Rosa possui um salão de cabeleireiro desde 2002 nas redondezas, e diz ter visto o auge do Observatório Astronômico que, segundo ela, recebia visitantes de todas as cidades da região, além da Capital. “O espaço depois ficou vazio e acabou aos poucos”, diz Vilma, que complementou observando que as pessoas que ocuparam o espaço “faziam coisas que não devem”, tanto para ela quanto para sua clientes, porém, preferiu não especificar o quê.

Já Ozimar Pereira, um dos fundadores da Saad e que esteve na criação do Observatório, ressalta que durante todos esses anos abandonado nada foi feito pelo Poder Público para que o local pudesse ser reativado e mantido em funcionamento.

“É uma situação lamentável. Na pandemia vimos o quanto faz falta uma educação científica mínima, e uma cidade como Diadema destruir instrumentos que podem contribuir para uma boa formação não tem sentido”. E com ar de nostalgia, celebra o equipamento que um dia funcionou e cumpriu com o seu propósito.

“É encarar a realidade, comemorar o que foi obtido com o Observatório Astronômico, mesmo com todas as limitações. Vamos manter a memória do local e esperar que venham novas coisas”, finaliza.

ACORDO

Segundo comunicado da Prefeitura de Diadema sobre o Observatório Astronômico de Diadema, o espaço estava muito depreciado, sem condições para um estudo adequado, e por isso foi demolido. O local acolherá uma nova creche. Além disso, o Paço diz que neste ano foi firmado um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Diadema e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) para implantação de uma política de astronomia para os estudantes da rede municipal.

“Há compromisso do município para, em parceria com a Unifesp, implantar um novo serviço que congregue com melhores condições técnicas, inclusive de segurança, com uma ação de efetivo ensino de astronomia, com equipe de professores e estudantes e visitas técnicas. O cronograma dessas ações está finalizando em conjunto com a Unifesp”, afirma o Paço.