São Caetano vai gastar R$ 16 mi com controle de insetos e pombos

A Prefeitura de São Caetano, sob o comando de José Auricchio Júnior (PSDB), fechou a contratação do Consórcio Guima Desintec para a realização do controle de pragas urbanas. O serviço, contratado por 12 meses pelo valor de R$ 16 milhões, vai englobar desinsetização, controle do mosquito da dengue e desalojamento de pombos.

Um dos pontos que chamam atenção é a possibilidade de prorrogação do contrato para 60 meses, o que significa que o gasto da Prefeitura com os serviços pode chegar a pelo menos R$ 80 milhões em cinco anos. Isso porque o edital estabelece que o preço é irreajustável apenas no primeiro ano de vigência. Para os anos seguintes, não há impeditivos para reajuste dos valores.

Outro fato que chama atenção envolve o desalojamento de pombos. O edital estabelece que o local para onde os animais serão alocados vai ser de responsabilidade da prestadora do serviço, no caso o Consórcio Guima Desintec. As empresas também terão de fazer a remoção e descarte de ninhos, ovos e carcaças.

“Pombos têm ácaros, que podem provocar reações alérgicas. A proximidade entre humanos e pombos pode acarretar doenças ao homem, em especial se houver contato com as fezes secas da pomba doméstica”, justifica a gestão tucana no edital.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura não se pronunciou sobre os valores do contrato e o prazo estabelecido para a sua prorrogação.

O Consórcio Guima Desintec é composto pelas empresas Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio Ltda; e Desintec - Serviços Técnicos Ltda.

Como justificativa para a contratação, a Prefeitura considera, no edital, que o serviço se faz necessário para manter “os ambientes de trabalho em estado de salubridade para segurança dos profissionais e usuários em geral, conservação dos bens patrimoniais, cumprindo as legislações vigentes”.

O controle de pragas será realizado em todos os imóveis públicos de São Caetano, incluindo as unidades escolares.

O serviço foi iniciado em 8 de janeiro, dia da assinatura do contrato. Junto ao Consórcio Guima Desintec, a Prefeitura está fazendo a aplicação de larvicida biológico para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya. Trata-se de um inseticida de alta potência que opera em baixas doses e de ação análoga ao hormônio juvenil dos insetos.

De acordo com publicação feita pela Secretaria da Saúde do município nas redes sociais, a aplicação de larvicida biológico será feita até o dia 26 de janeiro. O inseticida age para matar as larvas do mosquito e é utilizado como controle de infestação. Segundo a Secretaria, é um produto seguro para o meio ambiente e para as pessoas.

O Consórcio também vai implantar armadilhas que atuem nos criadouros do Aedes aegypti visando a supressão populacional do mosquito. Para isso, haverá um sistema de controle da população do mosquito em áreas de alta transmissão de arboviroses, como a dengue, por meio de armadilhas de auto disseminação de inseticidas.