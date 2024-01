Guto Volpi trocará líder do governo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), já decidiu que irá trocar seu líder de governo na Câmara. O vereador Diogo Manera (PSDB) tem andado com o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) – andanças essas devidamente registradas nas redes sociais. Gabriel Roncon será o adversário de Guto nas eleições deste ano, assim como foi no pleito suplementar, vencido pelo liberal. A aproximação de Manera com Roncon começou a se tornar pública no fim do ano passado, mas, sempre que questionado sobre o assunto, o tucano tergiversava e jurava lealdade a Guto. Só que as agendas se intensificaram, bem como as postagens nas redes sociais, e Guto decidiu dar um basta no que aliados do prefeito tem chamado de traição. Na última semana, Guto conversou com o vereador Sargento Alan (PL) e fez o convite para que o correligionário seja líder do governo na volta dos trabalhos. E Alan aceitou.

Apadrinhado

Uma encruzilhada a respeito do iminente rompimento entre o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e o líder do governo Diogo Manera (PSDB) envolve o DPFauna, departamento responsável pelo cuidado dos animais da cidade, sobretudo os silvestres - Ribeirão tem boa parte de seu território com vegetação nativa. O diretor do DPFauna, Miguel Luís Filho, é próximo de Manera, mas a administração avalia que ele tem feito um bom trabalho no setor.

Rusgas do passado

A agenda entre a ex-presidente da Caixa Rita Serrano e a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), além do estreitamento de relações entre os departamentos, serviu para mostrar que as rusgas do passado entre as duas, aparentemente, foram superadas. Rita e Penha foram correligionárias – Rita como vice-prefeita de Rio Grande e Penha como tesoureira do diretório do PT nos anos 2000 –, mas elas se estranharam e se distanciaram.

Água fria

A declaração do vereador Ricardo Zóio (União Brasil) ao Diário, dizendo que vai acompanhar o nome que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), indicar nas urnas foi um balde d’água nos articuladores da campanha do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil). Zóio era considerado pelo núcleo duro do projeto de Marangoni um dos dois únicos vereadores que romperiam com o Paço para apoiá-lo – o outro é Pedro Awada (Patriota).

Posicionamento

Nas últimas semanas, o deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Bernardo pelo Cidadania, Alex Manente, tem subido o tom contra alguns setores da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Ele pediu mais investimentos do Paço em prevenção de desastres, em especial em áreas de risco, após um homem morrer vítima de deslizamento de terra no Riacho Grande, no sábado, e também questionou o preço da passagem de ônibus – a mais cara do Grande ABC.

Terreno cercado

Em meio a rumores de retorno do secretário de Educação de Santo André, vereador licenciado Almir Cicote (Avante), ao PSB, o vereador Eduardo Leite, pré-candidato do partido à Prefeitura andreense, divulgou que esteve com o ministro de Micro e Pequenas Empresas, Márcio França. “Falamos sobre futuro e reforçamos a nossa pré-candidatura na minha cidade. Vamos trabalhar para construir a Santo André que a gente deseja. Evoluir ainda mais. Com gestão e planejamento.”

Velha tática

Em mais um capítulo de sua tática de fomentar vários candidatos sem indicar nenhum nome, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), ontem fez agenda com a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB). Foram afagos atrás de afagos à tucana, o que reascendeu a discussão se ela poderá ser a candidata governista à sucessão de Auricchio.