Cauã Reymond revela que um dos atores passou mal na gravação da última cena de Terra e Paixão: - Acho que foi a emoção

Na manhã desta terça-feira, dia 16, Cauã Reymond participou do Encontro para falar sobre a novela Terra e Paixão. Agora que a trama está chegando ao fim, o ator relembrou os melhores momentos da produção e detalhou sua relação com os companheiros de elenco.

Após rever uma cena feita com Tony Ramos, o galã exaltou o colega veterano.

- O Tony Ramos é um cara especial. Além de ser esse grande ator, ele é um grande colega. Eu aprendi tanto com ele nessa novela. É engraçado que ele foi meu pai em outra novela, na Regra do Jogo. Eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para aprender o tanto que aprendi dessa vez. Naquela época minha mãe estava doentinha então acho que eu estava com a cabeça em outro lugar.

Cauã ainda recebeu uma mensagem carinhosa de Tony e respondeu emocionado à surpresa.

- O Tony é muito especial, é assunto de análise. Foi muito especial estar com ele e com a Gloria [Pires], que era um sonho trabalhar com ela. Eles são tão diferentes e tão parecidos. São grandes profissionais e cada um tem um estilo. Eu aprendo muito observando, estando no set e vendo uma cena que não é a minha. Eu acho que o ator performa bem quando tá autoconfiante e relaxado. Com eles você tá sempre relaxado, não necessariamente autoconfiante.

O ator ainda mandou um beijo para Matheus Assis, que dá vida ao filho de Bárbara Reis na novela. Ele revelou que o jovem, de apenas oito anos de idade, passou mal durante as gravações.

- Ontem a gente gravou a última cena e ele passou mal. Acho que foi a emoção. Ele é fofinho demais. Beijo, Matheusinho, te amo.