Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Santo André tem programação diversa

Você conhece o ETA? O Espaço de Tecnologias e Artes, conhecido mais popularmente por sua sigla, foi criado em 2015 como um projeto do Sesc São Paulo com o intuito de integrar as artes e as tecnologias em um espaço multifuncional, contando com salas recombináveis, projetadas para acolher uma ampla gama de atividades educativas incluindo cursos, oficinas, palestras, residências artísticas, performances, vivências, sessões de filmes e pequenas exposições. As salas contam com educadoras e educadores prontos para orientar e inspirar os participantes em diversas áreas e linguagens.

Especialmente entre os meses de janeiro e fevereiro, o ETA do Sesc Santo André estará com diversas atividades que acontecem durante a semana para preencher o período de férias, e não só os famigerados finais de semana. Contando com práticas que transitam entre as múltiplas tecnologias e artes – e mesclando-as, eventualmente, os participantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades e até descobrir novos hobbies. As oficinas são gratuitas, e as inscrições, geralmente, são realizadas com meia hora de antecedência no local.

Para além dessa oferta, o ETA conta com uma variedade de recursos para o uso experimental durante as atividades didáticas, e muitas vezes é sala de aula para cursos que acontecem periódica e regularmente. Equipamentos como computadores, tablets, máquinas de costura, materiais para desenho e pintura, ferramentas para práticas de gravura, cerâmica e escultura, instrumentos para marcenaria e técnicas construtivas em geral, incluindo máquinas de fabricação digital, como impressora 3D, cortadora a laser e CNC, fazem parte do acervo desse espaço tão especial. Confira a programação completa do ETA do Sesc Santo André pelo Portal Sesc SP.

Programação:

Jogos e Brincadeiras

Vivência de Jogos do Mundo

Com Caravana Lúdica

A Caravana Lúdica apresenta ao público jogos de diferentes épocas e partes do

mundo feitos em madeira reciclável, tecido, tinta e pirógrafo, em busca da difusão do conhecimento e da vivência desse patrimônio da humanidade em espaços de acesso público. Crianças, adultos e idosos podem se divertir com jogos africanos, europeus, asiáticos e ameríndios, que colaboram para o desenvolvimento cognitivo e social humano, criando um espaço para a troca de experiências entre diferentes gerações e grupos sociais.

De 2 a 16/2, sextas, das 14h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Minicurso de Construção de Jogos de Madeira

Com Caravana Lúdica

O curso tem como objetivo transmitir técnicas básicas de medição, cortes com ferramentas manuais, preparo da madeira, desenho e pintura com tinta acrílica ou PVA através da construção de um jogo de tabuleiro com madeira reciclada.

Nesta atividade o público tem contato com ferramentas manuais e acessa o universo da transformação de materiais, utilizando um objeto considerado descartado pela nossa sociedade para confeccionar um jogo carregado de histórias e técnicas em sua materialização, podendo ser utilizado com familiares e amigos. As inscrições deverão ser realizadas no Portal Sesc SP, ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP.

De 8 a 29/2, quintas, das 14h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Inscrição - R$20,00 / R$10,00 / R$6,00

Artes

Descobrindo o Desenho - Flores e Frutas

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Através do desenho de flores e frutas treinaremos as habilidades de observação bem como noções de pintura, luz e sombra e a expressividade artística. Esta oficina permite que os participantes treinem as possibilidades de composição e criação. Preferencialmente voltada ao público jovem e adulto.

Dia 19/1, sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Descobrindo o Desenho - Anatomia Humana

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Através do desenho de anatomia humana treinaremos as habilidades de observação, proporção e perspectiva, bem como o reconhecimento de múltiplas criações de imagem que podem ser aplicadas desde a criação de HQs, até obras realistas. Preferencialmente voltada ao público jovem e adulto.

Dia 26/1, sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Pintura - Luz e sombra

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Esta oficina é voltada ao público que tem interesse em conhecer ou aperfeiçoar suas técnicas de desenho em carvão e grafite. Através da exploração dos materiais e de reconhecimento de técnicas de desenho, os participantes poderão realizar criações livres ou releituras utilizando recursos de luz e sombra. Esta oficina é voltada ao público jovem e adulto.

Dia 2/2, sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência

Pintura com lápis Aquarela.

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Esta oficina é voltada ao público que tem interesse em conhecer ou aperfeiçoar suas técnicas de pintura em lápis aquarela. Através da exploração dos materiais e de reconhecimento de técnicas de desenho, os participantes poderão realizar criações livres ou releituras utilizando recursos de pintura com lápis aquarela.

Voltada ao público jovem e adulto.

Dia 16/2, sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Pintura com giz pastel seco - Releituras

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Esta oficina é voltada ao público que tem interesse em conhecer ou aperfeiçoar suas técnicas de pintura em giz pastel seco. Através da exploração dos materiais e de reconhecimento de técnicas de desenho, os participantes poderão realizar criações livres ou releituras utilizando recursos de pintura com giz pastel seco. Voltada ao público jovem e adulto.

Dia 23/2, sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Oficina de Pirogravura

com Fábio Justino

Em encontros independentes, serão apresentadas técnicas de pirogravura, a arte de decorar madeira ou outros materiais com um objeto aquecido. A pirogravura é uma arte que se confunde com a história do próprio fogo e hoje é utilizada como mais uma ferramenta de artes visuais, muito presente também no artesanato; nesses casos utilizando uma ferramenta semelhante a uma caneta e a um ferro de solda, com pontas específicas para efeitos diversos de traçado. Encontros independentes.

De 7 a 28/2, quartas, das 15h às 17h. Exceto dia 14/2

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Crochê

Crochê do Zero: partindo do básico

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Descubra o encanto do crochê partindo do básico. Nosso minicurso "Crochê do Zero" é projetado para iniciantes, oferecendo o passo a passo fácil de seguir, desde os pontos fundamentais até a criação de peças incríveis.

De 6 a 27/2, terças, das 19h às 21h. Exceto dia 13/2

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Oficina de Crochê - Confecção de flores

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Para quem sempre quis aprender a fazer crochê e ainda não teve essa experiência com essa bela arte manual. Nela os participantes aprenderão os pontos que são fundamentais para realizar qualquer ponto de crochê e aprenderão a confeccionar uma flor de crochê que pode ser aplicada em outras peças ou servir de enfeite.

Dia 16/1, terça, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Oficina de Crochê - Chaveiro

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Nela os participantes aprenderão a fazer chaveiros que servirão para uso pessoal ou até mesmo considerando essa arte manual como uma forma de economia criativa.

Dia 23/1, terça, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Oficina de Crochê - Aparadores de copo

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Os participantes aprenderão a fazer aparadores de copo que poderão servir tanto para uso pessoal quanto como uma forma de economia criativa. Embora sejam sequenciais serão independentes, possibilitando alcance de um público variado.

Dia 30/1, terça, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.+

Tecnologias

Gameando: Conversando Sobre Retro Games

Com Rodrigo Rezende

Conversa aberta com público sobre histórico das tecnologias que fazem parte do desenvolvimento de jogos digitais, referentes aos consoles disponíveis na atividade Gameando: Vivência, jogando com retro games, desvendando algumas histórias e curiosidades. As inscrições deverão ser realizadas no Portal Sesc SP, ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP.

Rodrigo Rezende é mestrando em Artes Visuais na Unesp. Atua como Artista no Coletivo RE(C)organize e pesquisa com software e hardware livres. Atua como multiplicador de conhecimento, através de oficinas nas áreas de multimídia, arte computacional e jogos, além de desenvolver sistemas interativos.

De 10 a 31/1, quartas, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Inscrição - R$20,00 / R$10,00 / R$6,00

Cartão eletrônico com luzes

Com Daniela Bontempi, Educadora em Tecnologias e Artes

Nessa oficina confeccionaremos um cartão que acende por meio de recursos eletrônicos. Ao confeccionar o cartão, os participantes poderão explorar a sua criatividade e aprender de forma divertida como usar da tecnologia e as artes para criar um brinquedo divertido e diferente. Com Daniela Bontempi.

Dia 4/2, domingo, das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Impressão 3D de Emojis

Com Fábio Justino

Oficina de introdução às etapas básicas da impressão 3D, passando pela modelagem e pelo fatiamento. Neste encontro será desenvolvida uma versão 3D de um emoji. Com Fábio Justino, educador em tecnologias e artes do Sesc Santo André.

Dias 6 e 27/2, terças, das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Impressão 3D de Logo de Herói.

Com Fábio Justino

Oficina de introdução às etapas básicas da impressão 3D, passando pela modelagem e pelo fatiamento. Neste encontro será desenvolvida uma versão 3D de um logo de herói de história em quadrinhos.

Dia 20/2, terça, das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Cinema e Vídeo

Aristogatas

1970/ 1h 15min / Animação, Comédia, Aventura

Em Aristogatas, para garantir o futuro da gata Duquesa e de seus três gatinhos, Marie, Berlioz e Toulouse, a rica madame Bonnefamille decide deixar para os animais todas as suas riquezas, para desespero do malvado mordomo Edgar.

Dia 10/1, quarta, das 15h às 16h40

Dia 31/1, quarta, das 15h às 16h15

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis

O pequeno príncipe

Livre 1974 Aventura/Infantil 1h 28m

Baseado no livro de Antoine Saint-Exupéry. A história já se tornou um clássico: quando seu avião cai no meio do deserto, piloto conhece um menino vindo de um planeta distante. Juntos, os dois trocam experiências e comovem públicos de todas as idades.

Dia 17/1, quarta, das 15h às 16h30

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

O corcunda de Notre Dame

1996/ 1h 31min / Animação

Um corcunda que toca os sinos da Catedral de Notre Dame, no século 15, em Paris, se apaixona por uma cigana e deve enfrentar a irá de um juiz com más intenções.

Dia 24/1, quarta, das 15h às 16h15

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação