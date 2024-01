Sucessão de Morando estremece os ‘Lima’

O processo de escolha do candidato governista à sucessão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem provocado racha na família Lima. O ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) mantém intensa agenda e afagos ao tucano, com o objetivo de ser escolhido como o nome do Paço na eleição de outubro. Ele conta, inclusive, com suportes públicos de vários vereadores e alguns secretários da administração. Porém, tem assistido, ressabiado, a um avanço do primo, o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), nos bastidores para ser escolhido por Morando. Além de participar de praticamente todas as solenidades oficiais da gestão e ser elogiado publicamente por Morando, Danilo vem confidenciando a alguns interlocutores que existe a chance de ser o prefeiturável governista. Essas conversas têm incomodado Marcelo e aliados do ex-parlamentar federal.

Publicamente, apoio

Publicamente, Danilo Lima (PSDB), presidente da Câmara de São Bernardo, elogia o primo, o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), e diz que o socialista é o nome mais preparado do grupo de apoio ao prefeito Orlando Morando (PSDB) para tentar a sucessão.

Recíproca não é verdadeira

Mas há um ponto que vem intrigando apoiadores de Marcelo Lima. O ex-deputado federal constantemente afaga Morando em suas redes sociais, mas raramente é citado pelo chefe do Executivo em seus canais oficiais. Marcelo sumiu até mesmo de jornais patrocinados politicamente pelo prefeito.

Sondagem

Por falar em PSDB, o prefeito de Santo André e presidente estadual do partido, Paulo Serra, admitiu que foi procurado pelo ex-vereador paulistano Andrea Matarazzo para retornar ao tucanato. Há uma corrente do PSDB de São Paulo que defende a volta de Matarazzo para ele ser candidato do partido à prefeitura.

Preocupação

Existe, porém, um entrave nessa negociação: muitos tucanos ainda estão no governo do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição à prefeitura da Capital. Nunes foi eleito vice na chapa liderada pelo tucano Bruno Covas, que morreu em 2021. Há tucanos que avaliam que apoiar Nunes na eleição de 2024 irá refletir diretamente no desempenho da legenda na montagem de uma bancada na Câmara paulistana.

Visual antigo

Paulo Serra anunciou neste fim de semana que sua filha, Maria Carolina, o convenceu a tirar a barba - ele estava com novo visual desde a virada do ano.

Expectativa

Desde a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem crescendo o apoio à indicação do secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, ao time da pasta federal. Ele poderia ir para o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Réveillon

O secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote (Avante), passou o Réveillon com o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), no Exterior. Essa reaproximação indica que Cicote está de malas prontas para retornar ao PSB, que foi seu partido por anos.