Em reta final de preparação, clubes da região fazem testes iniciais

Está chegando a hora. No próximo sábado começa o mais disputado estadual do País: o Campeonato Paulista. E os clubes do Grande ABC seguem se preparando para chegar bem na competição. Santo André e São Bernardo, que vão disputar a Série A-1, realizaram neste final de semana jogos-treino com dois importantes clubes da Capital.

O Ramalhão, que faz a pré-temporada em Guararema, recebeu no sábado passado a Portuguesa, que também está na elite do estadual e integra o Grupo A, o mesmo da equipe andreense. A partida terminou 2 a 1 para o Santo André com gols de Walce e Geovanni.

“Em um jogo de preparação o que menos importa é o placar e sim o desempenho. Enfrentamos uma bela equipe, com atletas muito qualificados. Foi um teste de nível alto, assim como vamos encontrar na competição. Claro que ainda faltam ajustes, mas saímos muito satisfeitos”, disse o técnico Fernando Marchiori. O Ramalhão será a segunda equipe da região a entrar em campo pelo Paulistão, enfrentando o São Paulo no sábado, às 20h, no Morumbi.

Já o São Bernardo FC deixou Atibaia, onde treina, para encarar o São Paulo no CT da Barra Funda. O Tigre foi derrotado por 3 a 1, com gols de Galoppo, Wellington Rato e Juan. Matheus Régis fez para o time da região. São Paulo e São Bernardo FC estão no Grupo D do Paulistão e não se enfrentarão na primeira fase. O Tigre estreia contra o Ituano no domingo (21), às 16h, no Estádio 1º de Maio.

O Água Santa, outra equipe do Grande ABC na primeira divisão do Paulistão, treinou em Diadema no sábado e deu folga para os atletas ontem. O elenco se reapresenta hoje com foco na estreia contra o RB Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, às 17h15.

AZULÃO

Visando a estreia na Série A-3 do Paulistão, o São Caetano participou no sábado de jogo-treino contra o Palmeiras, na Academia de Futebol. O Azulão foi derrotado por 3 a 0, com gols de Luis Guilherme, Flaco López e Atuesta. Mesmo com a diferença no placar, o técnico Axel considerou um bom teste.

“Enfrentamos a melhor equipe do Brasil, e em termos de trabalho, do que conseguimos produzir, estou bem satisfeito. Recebemos, inclusive, elogios do lado palmeirense, falando que temos uma equipe competitiva”, comentou. O São Caetano faz a sua estreia no dia 24, às 20h, em Birigui contra o Bandeirante.

Outra equipe da região que segue se preparando para a disputa da A-3 é o EC São Bernardo. O Cachorrão também estreia na competição no dia 24, contra o Itapirense, no Interior, às 19h.