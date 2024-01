Sete das 9 mortes ligadas às chuvas no Rio aconteceram em cidades da Baixada Fluminense

O número de mortes confirmadas no Rio de Janeiro, na esteira das fortes chuvas, subiu para nove, informou no período da tarde deste domingo, 14, o governo do Estado. A causa predominante é afogamento, e a maior parte dos óbitos, sete deles, aconteceu em municípios da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio.

Na zona norte da capital, área mais afetada da cidade, houve duas mortes confirmadas até o momento. A primeira é de uma mulher que se afogou no bairro de Acari e, a segunda, de um homem vítima de desabamento provocado por deslizamento de terra no bairro de Ricardo de Albuquerque.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, órgãos responsáveis pelo monitoramento dos incidentes, informaram o atendimento a mais de 200 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas.

Mortes na Baixada

O município com mais mortes até o momento, três, é Nova Iguaçu. Segundo o corpo de bombeiros, um homem teve o corpo resgatado sem vida no bairro de Comendador Soares, uma mulher foi encontrada morta em um rio próximo à rua General Rondon e um homem foi à óbito por afogamento no bairro Vila São Luís.

Além desses casos, também em Nova Iguaçu, uma mulher segue desaparecida após o veículo em que estava ter caído no rio Botas, no bairro local de Andrade Araújo.

Em São João de Meriti, duas pessoas morreram, um homem vítima de descarga elétrica e outro, de afogamento. Um homem morreu em Belford Roxo e, em Duque de Caxias, outro homem foi vítima de descarga elétrica.

Decreto municipal

Na tarde deste domingo, a prefeitura da capital fluminense decretou situação de emergência com validade de até 90 dias prorrogáveis por igual período. Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo federal mantém conversas com o prefeito Eduardo Paes (PSD) para auxílio durante a emergência. Procurado, o governo do Estado não respondeu sobre eventual declaração de emergência.

Nas redes sociais, o governador do Rio, Claudio Castro (PL), prestou condolências às famílias e amigos das vítimas e disse que o momento "exige união". Ele reforçou que o governo mantém diálogo constante com os prefeitos para prestar suporte durante a crise.

De sua parte, também nas redes sociais, Paes confirmou a colaboração com Castro e com o vice-governador Thiago Pampolha, que está respondendo em campo pelo governo durante a crise.

Segundo Paes, a Avenida Brasil, principal via da cidade, que liga a Baixada Fluminense e a Zona Norte ao Centro, está totalmente liberada e a água já baixou nas demais vias da cidade.

A prefeitura do Rio instalou um gabinete de crise no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio, um dos mais castigados pela chuva, para que os agentes atuem mais perto dos pontos críticos da cidade.