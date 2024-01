São Bernardo dá início às audiências públicas para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, promove a partir desta sexta-feira (12/1) audiências públicas para a revisão do Plano Diretor, documento que orienta o desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos anos, sobretudo em áreas fundamentais como: mobilidade urbana, habitação, saúde, geração de empregos, meio ambiente e outros.





Até o final de janeiro serão três encontros temáticos: o primeiro, nesta sexta-feira (12/1), será realizado às 19h na Câmara Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) onde será discutido o Uso e Ocupação de Solo; o segundo encontro será no dia 19/1 no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos) e contará com o debate sobre redes de infraestrutura.





O último encontro será na EMEB Arlindo Miguel Teixeira (Estrada dos Alvarengas, 7.500, Alvarenga) no dia 26/1 e o tema a ser debatido com a população será a questão ambiental do município. Todos os encontros acontecem a partir das 19h com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube: https://www.youtube.com/prefsbcoficial.





OFICINAS – Desde o dia 4 de janeiro, a Administração tem realizado reuniões territoriais de captação de informações junto à comunidade, além oficinas setoriais junto ao mercado imobiliário, indústria e comércio e sobre meio ambiente. “É a partir do Plano Diretor que conseguimos projetar leis que determinam a condução da cidade”, analisou o secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Luciano Eber.





Além das audiências públicas, a população pode fazer sua contribuição por meio de formulário no site oficial da administração: https://docs.google.com/forms/d/1ygK-UVi24NNR0nde_6N-8J1WpyQUB0tunLmO9BP0pok/viewform?edit_requested=true





PROGRAMAÇÃO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS





12/1 – USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Local: Câmara Municipal SBC (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

Horário: 19h





19/1 – REDES DE INFRAESTRUTURA

Local: Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos)

Horário: 19h





26/1 – MATRIZ AMBIENTAL

Local: Quadra da EMEB Arlindo Miguel Teixeira (Estrada dos Alvarengas, 7500 – Alvarenga)

Horário: 19h