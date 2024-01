Tempo de diversão

Com as crianças em férias escolares, muitos pais ficam sem criatividade sobre o que fazer para distrair os pequenos e tirá-los da frente das telas do celular ou do tablet. Uma ótima opção para sair da rotina, especialmente em dias de sol, sem precisar ir muito longe, são os parques do Grande ABC.

Nesta página, crianças e pais vão encontrar sugestões de passeios para aproveitar com toda a família.

SANTO ANDRÉ

A Sabina Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldizia, Santo André) tem no período de recesso escolar programação especial de férias. Até 31 de janeiro, os visitantes poderão participar de oficinas, shows de ciências, contações de histórias, sessões no planetário, além das novidades como a volta da Tuba, uma tubarão-lixa fêmea de aproximadamente 18 anos, ao tanque oceânico, e os novos pinguins no Pinguinário. O local é certeiro para um passeio educativo, os ingressos custam a partir de R$10 e, para mais informações sobre a programação e funcionamento, acesse https://sabina.org.br/.

O Parque Celso Daniel (Avenida Dom Pedro II, 940 - bairro Jardim) também é uma ótima opção para aproveitar um dia ensolarado.

O espaço verde conta com um equipamento completo tanto para as crianças, quanto para jovens e adultos, como a pista de caminhada e de corrida, área para alongamento, playground, lago, quadras poliesportivas, lanchonete e ludoteca. O destino perfeito para um piquenique, passear com o pet, ou praticar algum esporte enquanto as crianças brincam. Entrada gratuita, o local funciona todos os dias, das 6h às 22h.

SÃO BERNARDO

O Parque Natural Estoril (Rua Portugal, 1.100 - Estoril) é um espaço de conservação da Mata Atlântica, da Represa Billings e da fauna silvestre. O local é um programa diferente para fazer com as crianças. Contando com atrações a partir de R$ 15, o parque tem teleférico, pedalinho, stand-up paddle e caiaques, trilhas para caminhada, viveiro escola, jardim sensorial, área de piquenique, área de banho, estacionamento, lanchonetes e museu de arte ao ar livre, a visitação ao zoológico é gratuita.

Com ingressos a R$ 5, o espaço funciona de quarta à domingo, das 9h às 17h.

SÃO CAETANO

Parque Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José) possui sete quadras – futebol, basquete, handebol e vôlei –, playground, pistas de corrida coberta e descoberta, mesas para jogos de dama, xadrez e tênis de mesa, quiosques, lanchonete, cafeteria, revistaria e lago. Com entrada gratuita, o parque funciona todos os dias das 6h às 17h.

RIBEIRÃO PIRES

O Parque Oriental (Rua Maj. Cardim, 3.100 - Estância Noblesse) tem como tema a cultura oriental. Com elementos da arquitetura nipônica, como o Caminho da Evolução, de rochas com desenhos feitos em baixo relevo e o Jardim Zen. O parque também conta com pavilhão de eventos, jardim japonês, píer flutuante de onde partem passeios para a Torre de Miroku, Arena – Tributo à Paz Mundial. A construção, feita em técnica de mosaico aplicada sobre uma escadaria curva, e um playground. O Parque Oriental funciona de segunda a domingo, das 8h às 17h.

MAUÁ

O Projeto Férias, da Prefeitura de Mauá, leva atividades para 12 espaços públicos. Crianças a partir de 5 anos podem participar de aulas de tai chi chuan, ginástica, ritmos, vôlei, basquetebol, entre outros.