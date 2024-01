Vanguarda da segurança

Santo André, sob a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), está trilhando caminho inovador na busca pela segurança pública eficiente. Nos últimos sete anos, a administração municipal tomou a iniciativa de investir significativamente em inteligência digital e videomonitoramento, resultando em marcante queda nos índices de roubo e furto na cidade, conforme atestam dados oficiais relacionados aos anos de 2022 e 2023 e que embasam reportagem publicada nesta edição do Diário. A estratégia está se revelando poderosa ferramenta na prevenção e combate à criminalidade, consolidando o modelo andreense como referência no Grande ABC, que, com a expansão, poderia se tornar menos violenta.

Os dados não mentem. A eficácia do sistema de videomonitoramento, por exemplo, tornou praticamente impossível para criminosos cruzar os limites da cidade conduzindo veículos com queixa de roubo ou furto, pois olhos eletrônicos identificam os mesmos e denunciam a ocorrência a centrais de vigilância em tempo real. Esse avanço tecnológico não apenas protege os munícipes, mas também projeta uma imagem de inovação e compromisso com a segurança que serve de exemplo para outras cidades da região, em particular, e também de todo o Brasil. Ao adotar abordagem proativa na utilização da tecnologia para combater o crime, Santo André se torna vanguardista.

A integração de sistemas inteligentes de monitoramento, aliada à rápida resposta das autoridades, cria ambiente mais hostil para os criminosos, dissuadindo a prática delituosa e promovendo a sensação de segurança entre os cidadãos. O sucesso alcançado por Santo André deveria inspirar outros prefeitos. A segurança pública é direito fundamental dos cidadãos, e a implementação de medidas similares pode desencadear onda positiva, transformando o Grande ABC em região mais segura e atrativa para seus residentes e investidores. É hora de enxergar na tecnologia aliada à segurança pública não apenas um investimento, mas compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.