VW anuncia novo diretor de Qualidade Assegurada para a América do Sul

A Volkswagen do Brasil anuncia Thomas Mehringer como novo diretor de Qualidade Assegurada da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul. O executivo assumiu a função nesta quinta-feira (11 de janeiro) e se reportará diretamente ao Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, para temas nacionais; e a Alexander Seitz, Chairman Executivo da Volkswagen América do Sul, para temas regionais. Thomas também fará parte do Comitê Executivo da marca Volkswagen no Brasil e Região América do Sul.

“Os modelos Volkswagen são reconhecidos em todo o mundo pela excelência em qualidade. Para mim, é uma satisfação imensa retornar à Região América do Sul com a responsabilidade de cuidar dessa área estratégica para os nossos negócios. Temos o compromisso de oferecer o mais alto nível de qualidade em todo o nosso portfólio de veículos, sempre com foco total na satisfação dos nossos clientes”, diz Thomas Mehringer.

Thomas Mehringer é alemão, nascido em Ingolstadt. Formado em Tecnologia Eletrônica, ingressou no Grupo Volkswagen em 1987 na área de desenvolvimento eletrônico na Audi, em sua cidade natal. Em 2005, iniciou sua carreira de gestão na Automobili Lamborghini como Gerente de Qualidade, em seguida passou pela Audi e Ducati.

Em 2012, se juntou à marca Volkswagen e se mudou para a VW Group Russia, em Kaluga, onde permaneceu até 2015. Em julho do mesmo ano, retornou à Alemanha como Líder de Projeto de Qualidade para o Budget Car da China e em 2016 foi transferido para a Volkswagen do Brasil como head de QA (Qualidade Assegurada) da fábrica Anchieta, em São Bernardo. Desde 2019, é diretor de Qualidade Assegurada na VW Autoeuropa, em Palmela, Portugal, onde foi também responsável pela área estratégica de digitalização.