Renault apresenta a linha 2024 do Duster

A Renault lançou o Duster 2024. O SUV da marca francesa ganhou duas novas versões – Intense Plus e Iconic Plus – e agora disponibiliza quatro opções para o mercado brasileiro. A montadora renovou detalhes para revitalizar o modelo, que há uma década roda pelas ruas e estradas do País.

Agora, combinando versões e motorizações, o Duster passa a ser oferecido nas opções Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.

Na dianteira, o SUV traz novos faróis em LED, acompanhada de uma grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante. Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED.

Internamente, todas as versões trazem um console elevado, substituindo o descansa braço atual, além de novo grafismo para o quadro de instrumentos, e duas entradas USB adicionais traseiras, totalizando quatro conexões para dispositivos eletrônicos, três do tipo C e uma do tipo A.

Outra importante novidade no Duster é a adoção de seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), de série em todas as versões.

As versões Iconic Plus (equipadas com os motores 1.6 SCe flex e turbo TCe 1.3 flex) trazem novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor cinza megalith, retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja, novas rodas de liga leve de 17 polegadas, modelo Tergan, com verniz fumê, além de novos emblemas ‘Iconic’, na grade frontal, e ‘Duster’, nas barras de teto, na cor laranja.

As versões Iconic Plus trazem ainda novas padronagens para os bancos e painel, com detalhes em laranja, e tecnologias inéditas no SUV como sensor de chuva e o carregador por indução.

O Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT pode ser equipado com o Pack Outsider, que complementa o visual do SUV com faróis auxiliares no para-choque dianteiro – com molduras na cor cinza megalith e novos frisos laterais com detalhes em laranja.

O carro traz como destaques internos um painel de instrumentos moderno e funcional e central multimídia Display Link de 8”. Com conectividade wireless, sem precisar de cabos, possibilita o espelhamento de smarphones por meio das tecnologias Android Auto e Apple CarPlay.

As versões equipadas com o motor 1.6 SCe fornecem potência máxima de 120 cv e torque de 16,2 kgfm. Esse propulsor tem duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações. A versão Intense Plus manual traz uma caixa de cinco velocidades, enquanto as versões Intense Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.6 CVT trazem a transmissão automática CVT XTRONIC com sete velocidades.

Já a versão Iconic Plus 1.3 TCe CVT é equipada com o motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, com potência máxima de 170 cv e torque de 27,5 kgfm, combinado ao eficiente câmbio automático CVT XTRONIC® de oito marchas.

Os preços sugeridos são: Intense Plus 1.6 SCe Manual, R$ 122.290, Intense Plus 1.6 SCe CVT (R$ 131.190), Iconic Plus 1.6 SCe CVT XTRONIC (R$ 139.890) e Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT (R$ 153.890).