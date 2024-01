Morre Adan Canto, ator de X-Men, aos 42 anos de idade

Poucos dias de 2024 se passaram e já tivemos tristes despedidas. Adan Canto morreu aos 42 anos de idade em 8 de janeiro. A notícia só foi divulgada dois dias depois, em 10 de janeiro, e segundo o Deadline, a morte foi por conta de um câncer de apêndice.

Conhecido por atuar em X-Men, Narcos, The Cleaning Lady e Designated Survivor, o artista estava afastado dos holofotes para tratar a doença e voltar a atuar após a recuperação, mas não sobreviveu.

A Warner Bros. prestou homenagem a Canto:

Estamos com o coração partido ao saber da morte de Adan Canto. Um ator maravilhoso e querido amigo, ficamos honrados em tê-lo como parte das famílias Warner Bros. Television e Fox Entertainment desde sua estreia nos EUA em The Following, há mais de uma década. Mais recentemente, ele iluminou a tela em The Cleaning Lady com uma performance poderosa que mostrou seu talento artístico, alcance, profundidade e vulnerabilidade. Esta é uma perda insondável e lamentamos juntamente com a sua esposa, Stephanie, e seus filhos. Sentiremos muita falta de Adan.