Escola Vereda planeja abrir três unidades na Grande São Paulo

A Escola Vereda, que tem unidades em Santo André, São Bernardo e na Capital, planeja a abertura de três novos colégios na Região Metropolitana da Grande São Paulo, até o ano que vem. “Estamos bem avançados nas discussões de localidade e condições de locação”, afirma Arthur Buzatto, presidente e sócio mantenedor da Vereda Educação. Em cada um dos novos endereços serão investidos R$ 10 milhões.

Para 2024, a meta é crescer em torno de 40% o número de estudantes, consequentemente, aumentar a equipe de docentes. Segundo Buzatto, neste ano foi aberto o maior processo seletivo para professores da história da Vereda, com 50 vagas. Juntas, as três unidades em funcionamento reúnem 230 funcionários diretos, além de outros indiretos que atuam na operação, em áreas como limpeza, serviço de alimentaçao etc).

Um dos diferenciais do Vereda, de acordo com Buztto, é oferecer educação de qualidade, em período integral e com custo 70% menor que a média do mercado.

“Quando você olha para a educação do Brasil, o problema não é necessariamente a qualidade, o problema é acesso. Nos desafiamos a fazer algo que tenha excelência de ensino, mas que custe pouco. E isso vem da gestão profissional, contamos os centavos. Temos muito uso de tecnologia nos processos, na forma que nos organizamos, isso libera tempo do professor, para que tudo seja dedicado à sala de aula. Além de uma relação muito saudável com os imóveis”, observa.

Outra característica da escola, segundo Buzatto, é o foco na preparação dos alunos. “Quando falo de educação de qualidade, estou olhando para um ensino que reforça matérias tradicionais, dando insumos para que aquele estudante passe no vestibular, ou em um curso técnico concorrido, mas ao mesmo tempo, eu desenvolvo habilidades socioemocionais que vão servir para a vida”, conclui.



CONSELHO

Fundada em 2018, a Vereda conta com investidores pesados por trás, como Roberto Klabin (Herdeiro da Klabin), Régis Dubrule (fundador e presidente da Tok&Stok), Alfredo Setubal (CEO da Itausa) e Giancarlo Arduini (vice-presidente da Cinpal).