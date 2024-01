Luci Salutes e sua voz protagonista

Chegou aos cinemas o novo filme dos estúdios Disney, Wish: O Poder dos Desejos, contando a história de Asha, uma moça determinada, inteligente e otimista, que faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica. A narrativa de Asha se confunde com a da artista Luci Salutes, 29 anos.

Andreense, Luci já brilhou no teatro musical nacional, no audiovisual e na música, e agora se destaca na dublagem, dando voz à personagem principal da nova animação.

Do Jardim Santo Antônio, Luci Salutes passou sua infância e adolescência na região, e despertou seu interesse pela dublagem pela música. Iniciando por vivências na igreja e no teatro musical, a artista começou a fazer coro em canções de séries infantis diversas. Com o tempo, foi se aprimorando e buscou estudar, além de acumular experiências, conversando com diretores e observando outros profissionais. “Aos pouquinhos fui fazendo uma pontinha aqui, outra ali, e sendo chamada para fazer testes”, conta Luci.

Sua trajetória profissional como artista começa nos palcos teatrais, onde esteve em projetos como: Se Essa Lua Fosse Minha (indicada a melhor atriz em musical no Prêmio Bibi Ferreira), Cabaret dos Bichos, Romeu + Julieta ao som de Marisa Monte, Ícaro And The Black Stars com Ícaro Silva, Lazarus com direção de Felipe Hirsch e tantos outros. Recentemente, esteve em cartaz como Alcione, em Marrom, o musical, dirigido e escrito por Miguel Falabella. Também viveu sua primeira protagonista no streaming, como Sandra Santoro em O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, de Miguel Falabella, no Disney+.

Além disso, essa não é a primeira vez que Luci empresta sua voz para garotas corajosas do cinema. Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), da Marvel, a artista brilhou como Riri Williams, a Coração de Ferro, além de participar de diversas outras produções. Em Wish, Luci interpreta Asha, que na trama tem a estrela Star como sua guia, auxiliando seu caminho para ajudar a comunidade.

“É muito doido porque, ao mesmo tempo em que represento Asha, essa personagem me representa muito. Temos muitas singularidades, inclusive de histórias de vida, como, por exemplo, como ela aprende a desenhar e a relação que tem com a família, além de seus desejos e anseios, como a vontade de ajudar as pessoas. Nossas jornadas se encontram de uma maneira muito bonita e poética, parece que o universo nos criou e decidiu nos juntar”, afirma a artista.

O FILME

Wish: O Poder dos Desejos é uma comédia musical animada que leva o público para o reino mágico de Rosas. Lá, Asha, uma moça, faz um desejo e é atendida por uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável: o governante de Rosas, Rei Magnífico. Elas farão de tudo para salvar a comunidade e provar que, quando um ser humano corajoso se une à energia das estrelas, muitas coisas podem acontecer.

O filme Wish está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, incluindo do Grande ABC, e a trilha sonora conta com Luci e nomes como Di Ferrero, Solange Almeida, Alcione e Xande de Pilares, já disponível em todas as plataformas de música.