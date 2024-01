Metrô abre licitação para elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa

A Companhia do Metropolitano de São Paulo abriu licitação para contratação de empresa que ficará responsável para confeccionar estudos de engenharia e arquiterura para a elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa do Metrô, que sairá do bairro da Lapa, na Capital, com destino ao Grande ABC. O projeto básico é etapa que antecede o projeto executivo, que norteia a construção de fato.

De acordo com o edital, aberto em dezembro, o prazo para a execução dos estudos é de 24 meses, a conttar da data de assinatura do contrato. A licitação está marcada para ocorrer no dia 7 de março, o que indica que, se não houver contratempos, a contratação será feita no primeiro semestre deste ano. Assim, a conclusão do projeto básico do modal deve ser feita até a metade de 2026. A vencedora da concorrência será aquela que apresentar o menor preço, conforme estabelecido no edital.

Os estudos serão dividos em duas etapas. A primeira será executada entre as estações Santa Marina e Abraão Morais, na Capital, enquanto a segunda vai compreender todas as demais até Santo André.

O Metrô estima que a Linha 20-Rosa terá extensão de 31 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. O modal terá conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos do próprio Metrô e da CPTM. A previsão é entregar toda a linha em plena operação até 2040.

A estimativa é a de que a Linha 20-Rosa, quando finalizada, transportará, em média, 1,3 milhão de passageiros diariamente.

ORÇAMENTO

O governo do estado de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), reservou R$ 70,2 milhões para o projeto da Linha 20-Rosa no orçamento estadual de 2024. A verba foi incluída na LOA (Lei Orçamentária Anual), aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no fim do ano passado.

A inclusão do projeto da Linha 20-Rosa foi pedida oficialmente pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, durante uma audiência pública realizada pela Alesp na Câmara de Mauá em setembro.

“Aqui no Grande ABC nós temos dois grandes eixos e uma eterna promessa que é a vinda do Metrô. O metropolitano de São Paulo não é metropolitano na prática, porque só atende uma cidade. Hoje tem a Linha 20-Rosa, que está planejada, a Linha 18-Bronze virou o BRT-ABC, que inclusive precisamos integrar ao Corredor ABD, então nós temos que melhorar o sistema”, disse o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali, na audiência.