Luiza Brunet alfineta brothers após Yasmin Brunet estrear paredão no BBB24

Detonou! Sem citar nomes, a ex-modelo Luiza Brunet disse que alguns brothers se abalam com a beleza e inteligência da filha, Yasmin Brunet, que está confinada no BBB24 e foi indicada ao primeiro paredão como a segunda mais votada pela casa.

Em publicação nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto de Yasmin e afirmou:

A beleza e a inteligência incomodam muito.

Em outra publicação, Luiza repostou a publicação de uma amiga que questiona os votos em Yasmin por ela não interagir com os colegas de confinamento.

Mas você sabe, amiga. Inveja é f**a, completou a mãe da sister.

Yasmin Brunet estreou o primeiro paredão do BBB24 e disputa a preferência do público com Maycon e Giovanna. O resultado da votação para permanecer no reality será divulgado na quinta-feira, dia 11, durante a edição ao vivo.

Parece que o fogo no parquinho começou real!