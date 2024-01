Luiz Fernando reforça tática de proximidade com Lula

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, iniciou o ano voltando a utilizar a estratégia de proximidade com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como trunfo para sua candidatura.



Ele divulgou duas agendas em Brasília: uma com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e outra com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa.



Com Sabino, deputado federal do União Brasil do Pará licenciado da função, Luiz Fernando disse ter debatido o potencial turístico do Grande ABC, em especial a “potencialidade” da Represa Billings, da Mata Atlântica e de Paranapiacaba, além da Cidade da Criança e do Parque Estoril. “ Tudo isso sem contar o turismo industrial com visita guiadas às grandes montadoras e fábricas, que iniciou-se no governo do ex-prefeito Luiz Marinho”, diz o informe petista.



“Tenho certeza que nossa região, e especialmente São Bernardo, pode e deve fomentar e avançar muito na exploração turística, gerando empregos, desenvolvimento econômico e social através da indústria turística”, disse Luiz Fernando. Segundo o petista, Sabino se comprometeu a conhecer de perto as belezas e atrações da região e já pré-agendou sua vinda no mês de abril.

SAÚDE

Depois, Luiz Fernando esteve com Swedenberger Barbosa, braço direito da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Segundo ele, a pauta foi debater o “caos da saúde pública” de São Bernardo e reforçar pleito de aumento de repasse federal para “para diminuir os problemas de falta de vagas, exames, remédios e médicos”.



“Também discuti a possibilidade de ampliação do Mais Médicos para São Bernardo, já que a cidade registra diariamente ausência de especialistas das mais variadas áreas da medicina, especialmente cardiologistas, ginecologistas, pediatras, geriatras, entre outras”, disse Luiz Fernando.



Outras pautas foram debatidas no encontro, como os anseios, demandas e carências de Mauá, Diadema, Santo André e Rio Grande da Serra. “O dr. Swedenberger ficou de encaminhar as inúmeras demandas que apresentamos.” <TL>da Redação