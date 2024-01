O cozinheiro escolar, Maycon, é o 15º a desistir da Prova do Líder do BBB24. Com sua saída, que ele justificou ser por não estar passando bem, ainda restam três pipocas na disputa que testa a resistência dos brothers - e são eles: a mineira Deniziane, o gaúcho Matheus e o paraense Marcus Vinícius.

A desistência de Maycon da prova foi muito comemorada na web, já que o participante não agradou muito o público. Principalmente durante a madrugada, quando ele sugeriu apelidar o paratleta Vinicius de cotinho, por conta de sua perna mecânica. E claro que isso gerou uma grande revolta nas redes.

Maycon sendo extremamente inconveniente, desrespeitoso e PRECONCEITUOSO! O capacitismo também se esconde atrás de "piadas" NÃO TOLERAREMOS quaisquer discriminação!, escreveu uma espectadora no Twitter.

Vale lembrar que caso a prova não encerre até o programa desta terça-feira, dia 9, rodadas de botão serão realizadas e, sempre, o último a apertar o botão será eliminado. Quando restarem dois jogadores, ambos irão para o desafio, e quem atravessar as traves primeiro e apertar o botão, será o primeiro líder do BBB24.

Qual é a sua aposta?